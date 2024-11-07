В сенате сообщили о смене еще одного члена ЦИК

Депутаты сената на пленарном заседании проголосовали за прекращение полномочий и освобождение от должности члена Центральной избирательной комиссии Анастасии Щегорцовой, передает корреспондент NUR.KZ.

Освобождена от должности члена ЦИК Анастасия Щегорцова. Спикер сената Маулен Ашимбаев сообщил, что срок ее полномочий истек.

Щегорцову сменила Ляззат Суйндик. Она ранее занимала должность заместителя председателя правления АО "Агентство "Хабар".

Как сообщили в сенате, Ляззат Суйндик окончила Евразийский Национальный университет им. Л. Гумилева, Карагандинский экономический университет Казпотребсоюза.

Является стипендиатом программы "Болашак", обучалась в Университете Шеффилд в Великобритании.

На указано, что Ляззат Суйндик в 2008-2014 годах занимала различные должности в Министерстве культуры и информации.

С 2014 по 2016 год - руководитель управления электронных СМИ Комитета связи, информатизации и информации Министерства по инвестициям и развитию Республики Казахстан.

С 2016 по 2019 год работала заместителем председателя Комитета информации Министерства информации и коммуникаций РК.

С мая 2019 года и по 2021 год занимала должность председателя Комитета информации Министерства информации и общественного развития РК. Позже заняла должность заместителя председателя агентства "Хабар".

Напомним, сегодня от должностей были освобождены еще два члена Центральной избирательной комиссии РК - Константин Петров и Сабила Мустафина. Они занимали эти посты с января 2022 года. Вместо них членами ЦИК Токаев назначил Азамата Айманакумова и Михаила Бортника.

Добавим, что ЦИК состоит из председателя и шести членов. Председатель ЦИК назначается на должность и освобождается от должности президентом, по два члена комиссии назначаются соответственно президентом и палатами парламента.

Председателем ЦИК с января 2022 года является Нурлан Абдиров.