Вице-министр Аликулов уволился из Минкульта

Ербол Аликулов уволился с должности вице-министра культуры и информации, передает NUR.KZ со ссылкой на сайт правительства РК. Он проработал на этой должности меньше года.

"Постановлением правительства Республики Казахстан Аликулов Ербол Шымкентбаевич освобожден от должности вице-министра культуры и информации согласно поданному заявлению", - говорится в сообщении.

Отметим, что Ербол Аликулов был назначен на данную должность в феврале текущего года. Работавший на должности до него Арман Жудебаев покинул пост вице-министра культуры и информации в связи с переходом на другую работу.

Как сообщается на сайте правительства, Ербол Аликулов родился в 1974 году в Южно-Казахстанской области. Окончил Казахский государственный национальный университет им. аль-Фараби.

Трудовую деятельность начал в 1996 году заместителем директора издательства "Каусар-булак" Республиканского благотворительного фонда им. Б. Момышулы.

В 1998-2002 годы работал в частной компании.

2002-2005 годы - главный специалист, начальник отдела аппарата акима, заместитель акима Турксибского района Алматы.

2006-2009 годы - помощник-советник, заместитель акима Алмалинского района Алматы.

2009-2013 годы - аким Жетысуского района Алматы.

В 2013-2014 годы был руководителем аппарата акима Алматы.

2014-2017 годы - руководитель управления занятости и социальных программ, руководитель департамента труда, социальной защиты и миграции Алматы.

В 2017 году был и.о. заместителя председателя Комитета по труду, социальной защите и миграции.

2017-2022 годы - государственный инспектор Администрации президента РК.

2022-2023 годы - заместитель акима Карагандинской области.

С октября 2023 года занимал пост руководителя аппарата Министерства культуры и информации РК, после чего стал вице-министром.