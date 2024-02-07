Политика и экономика

Версия сайта

ru kz

Рекомендации

Все новости
Финансы
Семья
Политика
Мир
Шоубиз
Общество
Спецпроекты

Актуальное

Фото
Видео

Все категории

ВСЕ НОВОСТИ
БІРГЕМІЗ
Дом
Досуг
Еда
Жаңа Қазақстан
Здоровье
Истории
Как работает NUR
Калейдоскоп
Новости мира
Общество
Политика и экономика
Происшествия
Семья
Спорт
Технологии
Финансы
Шоу-бизнес
Эзотерика
30 лет независимости Казахстана

Ербол Аликулов назначен вице-министром культуры и информации

Опубликовано:

Ербол Аликулов
Ербол Аликулов. Фото: t.me/KZgovernment

Постановлением правительства вице-министром культуры Казахстана назначен Аликулов Ербол Шымкентбаевич, передает NUR.KZ со ссылкой на пресс-службу правительства.

"Постановлением правительства Республики Казахстан Аликулов Ербол Шымкентбаевич назначен вице-министром культуры и информации", - говорится в сообщении в официальном Telegram-канале правительства.

Напомним, ранее сообщалось о том, что Арман Жудебаев покинул пост вице-министра культуры и информации в связи с переходом на другую работу.

Как сообщается на сайте правительства, Ербол Аликулов родился в 1974 году в Южно-Казахстанской области. Окончил Казахский государственный национальный университет им. аль-Фараби. 

Трудовую деятельность начал в 1996 году заместителем директора издательства "Каусар-булак" Республиканского благотворительного фонда им. Б. Момышулы. 

В 1998-2002 годы работал в частной компании. 

2002-2005 годы - главный специалист, начальник отдела аппарата акима, заместитель акима Турксибского района Алматы.

2006-2009 годы - помощник-советник, заместитель акима Алмалинского района Алматы. 

2009-2013 годы - аким Жетысуского района Алматы. 

В 2013-2014 годы был руководителем аппарата акима Алматы.

2014-2017 годы - руководитель управления занятости и социальных программ, руководитель департамента труда, социальной защиты и миграции Алматы.

В 2017 году был и.о. заместителя председателя Комитета по труду, социальной защите и миграции. 

2017-2022 годы - государственный инспектор Администрации президента РК.

2022-2023 годы - заместитель акима Карагандинской области. 

С октября 2023 года по настоящее время занимал пост руководителя аппарата Министерства культуры и информации РК.  

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/kazakhstan/2059739-erbol-alikulov-naznachen-vitse-ministrom-kultury/

pixel

Мы используем файлы cookie

Они помогают настраивать сайт под вас: предлагать интересные статьи и показывать полезную рекламу. Принципы работы этих файлов описаны в нашей политике конфиденциальности.