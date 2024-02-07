Ербол Аликулов назначен вице-министром культуры и информации

Постановлением правительства вице-министром культуры Казахстана назначен Аликулов Ербол Шымкентбаевич, передает NUR.KZ со ссылкой на пресс-службу правительства.

"Постановлением правительства Республики Казахстан Аликулов Ербол Шымкентбаевич назначен вице-министром культуры и информации", - говорится в сообщении в официальном Telegram-канале правительства.

Напомним, ранее сообщалось о том, что Арман Жудебаев покинул пост вице-министра культуры и информации в связи с переходом на другую работу.

Как сообщается на сайте правительства, Ербол Аликулов родился в 1974 году в Южно-Казахстанской области. Окончил Казахский государственный национальный университет им. аль-Фараби.

Трудовую деятельность начал в 1996 году заместителем директора издательства "Каусар-булак" Республиканского благотворительного фонда им. Б. Момышулы.

В 1998-2002 годы работал в частной компании.

2002-2005 годы - главный специалист, начальник отдела аппарата акима, заместитель акима Турксибского района Алматы.

2006-2009 годы - помощник-советник, заместитель акима Алмалинского района Алматы.

2009-2013 годы - аким Жетысуского района Алматы.

В 2013-2014 годы был руководителем аппарата акима Алматы.

2014-2017 годы - руководитель управления занятости и социальных программ, руководитель департамента труда, социальной защиты и миграции Алматы.

В 2017 году был и.о. заместителя председателя Комитета по труду, социальной защите и миграции.

2017-2022 годы - государственный инспектор Администрации президента РК.

2022-2023 годы - заместитель акима Карагандинской области.

С октября 2023 года по настоящее время занимал пост руководителя аппарата Министерства культуры и информации РК.