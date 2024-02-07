Ербол Аликулов назначен вице-министром культуры и информации
Опубликовано:
Постановлением правительства вице-министром культуры Казахстана назначен Аликулов Ербол Шымкентбаевич, передает NUR.KZ со ссылкой на пресс-службу правительства.
"Постановлением правительства Республики Казахстан Аликулов Ербол Шымкентбаевич назначен вице-министром культуры и информации", - говорится в сообщении в официальном Telegram-канале правительства.
Напомним, ранее сообщалось о том, что Арман Жудебаев покинул пост вице-министра культуры и информации в связи с переходом на другую работу.
Как сообщается на сайте правительства, Ербол Аликулов родился в 1974 году в Южно-Казахстанской области. Окончил Казахский государственный национальный университет им. аль-Фараби.
Трудовую деятельность начал в 1996 году заместителем директора издательства "Каусар-булак" Республиканского благотворительного фонда им. Б. Момышулы.
В 1998-2002 годы работал в частной компании.
2002-2005 годы - главный специалист, начальник отдела аппарата акима, заместитель акима Турксибского района Алматы.
2006-2009 годы - помощник-советник, заместитель акима Алмалинского района Алматы.
2009-2013 годы - аким Жетысуского района Алматы.
В 2013-2014 годы был руководителем аппарата акима Алматы.
2014-2017 годы - руководитель управления занятости и социальных программ, руководитель департамента труда, социальной защиты и миграции Алматы.
В 2017 году был и.о. заместителя председателя Комитета по труду, социальной защите и миграции.
2017-2022 годы - государственный инспектор Администрации президента РК.
2022-2023 годы - заместитель акима Карагандинской области.
С октября 2023 года по настоящее время занимал пост руководителя аппарата Министерства культуры и информации РК.
Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/kazakhstan/2059739-erbol-alikulov-naznachen-vitse-ministrom-kultury/