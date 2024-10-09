Назначен новый аким области Ұлытау
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Указом главы государства Дастан Рыспеков назначен акимом области Ұлытау вместо покинувшего пост Берика Абдыгалиулы, передает NUR.KZ со ссылкой на Акорду.
"Указом главы государства Рыспеков Дастан Адаевич назначен акимом области Ұлытау", - говорится в официальном Telegram-канале пресс-службы президента РК.
Дастан Рыспеков родился в 1984 году в Жезказгане. С 2006 года занимал различные руководящие должности в Департаменте экономики и бюджетного планирования Алматы.
С октября 2015 года - заведующий сектором планирования и мониторинга отдела планирования, анализа и отчетности Счетного комитета по контролю за исполнением республиканского бюджета.
С июня 2016 года занимал различные руководящие должности в АО "НК "Астана ЭКСПО-2017".
С февраля 2020 года был председателем Комитета индустрии туризма Министерства культуры и спорта РК.
В августе 2023 года стал заместителем акима области Ұлытау.
Напомним, ранее указом главы государства Берик Абдыгалиулы был освобожден от должности акима области Ұлытау, которую он занимал с июня 2022 года.
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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/appointments/2171887-naznachen-novyy-akim-oblasti-lytau/
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