Top.Mail.Ru
Политика

Версия сайта

ru kz

Рекомендации

Все новости
Финансы
Семья
Политика
Мир
Шоубиз
Общество
Спецпроекты
Спорт

Актуальное

Фото
Видео

Все категории

ВСЕ НОВОСТИ
БІРГЕМІЗ
Дом
Досуг
Еда
Жаңа Қазақстан
Здоровье
Истории
Как мы работаем
Калейдоскоп
Мир
Общество
Политика
Происшествия
Семья
Спорт
Технологии
Финансы
Шоубиз
Эзотерика

Назначен новый аким области Ұлытау

Опубликовано:

Дастан Рыспеков
Дастан Рыспеков. Фото: t.me/KZgovernment

Указом главы государства Дастан Рыспеков назначен акимом области Ұлытау вместо покинувшего пост Берика Абдыгалиулы, передает NUR.KZ со ссылкой на Акорду.

"Указом главы государства Рыспеков Дастан Адаевич назначен акимом области Ұлытау", - говорится в официальном Telegram-канале пресс-службы президента РК.

Дастан Рыспеков родился в 1984 году в Жезказгане. С 2006 года занимал различные руководящие должности в Департаменте экономики и бюджетного планирования Алматы.

С октября 2015 года - заведующий сектором планирования и мониторинга отдела планирования, анализа и отчетности Счетного комитета по контролю за исполнением республиканского бюджета.

С июня 2016 года занимал различные руководящие должности в АО "НК "Астана ЭКСПО-2017".

С февраля 2020 года был председателем Комитета индустрии туризма Министерства культуры и спорта РК.

В августе 2023 года стал заместителем акима области Ұлытау.

Напомним, ранее указом главы государства Берик Абдыгалиулы был освобожден от должности акима области Ұлытау, которую он занимал с июня 2022 года.

Эксклюзивный контент и новости только для вас! Подпишитесь на Telegram!

Подписаться

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/appointments/2171887-naznachen-novyy-akim-oblasti-lytau/

Для вашего удобства и безопасности мы используем файлы cookie