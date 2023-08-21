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Назначены заместители акима области Ұлытау

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Алмаз Идырысов и Дастан Рыспеков
Алмаз Идырысов и Дастан Рыспеков. Фото: facebook.com/ulytau.gov.kz

Сегодня, 21 августа, назначены заместители акима области Ұлытау. Ими стали Алмаз Идырысов и Дастан Рыспеков. Об этом сообщается на официальной странице акимата региона в Facebook.

Идырысов Алмаз Серикболович родился в 1983 году в Караганде.

Трудовую деятельность начал в 2003 году ведущим специалистом производственно-технического отдела РГП "Казахавтодор" в Астане.

С марта 2006 года занимал различные руководящие должности в Комитете автомобильных дорог Министерства транспорта и коммуникаций РК.

С мая 2014 года - заместитель директора Северо-Казахстанского филиала АО "Казавтодор".

С января 2016 года занимал различные руководящие должности в Комитете по делам строительства и жилищно-коммунального хозяйства Министерства индустрии и инфраструктурного развития РК.

С июня 2022 года по настоящее назначение работал вице-министром индустрии и инфраструктурного развития РК.

Рыспеков Дастан Адаевич родился в 1984 году в Жезказгане.

С 2006 года занимал различные руководящие должности в Департаменте экономики и бюджетного планирования Алматы.

С октября 2015 года - заведующий сектором планирования и мониторинга отдела планирования, анализа и отчетности Счетного комитета по контролю за исполнением республиканского бюджета.

С июня 2016 года занимал различные руководящие должности в АО "НК "Астана ЭКСПО-2017".

С февраля 2020 года по настоящее назначение был председателем Комитета индустрии туризма Министерства культуры и спорта РК.

Отметим, что область Ұлытау находится в центральной части Казахстана. Дата образования - 8 июня 2022 года. Административный центр - город Жезказган.

Аппарат акима области Ұлытау осуществляет руководство и контроль, организационное, правовое, информационно-аналитическое, консультативное и материально-техническое обеспечение деятельности акимата и акима области.

Новый регион в июне 2022 года возглавил Берик Абдыгалиулы.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/appointments/2033274-naznacheny-zamestiteli-akima-oblasti-ulytau/

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