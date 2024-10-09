Аким области Ұлытау освобожден от должности

Указом главы государства Берик Абдыгалиулы освобожден от должности акима области Ұлытау, которую он занимал с июня 2022 года, передает NUR.KZ со ссылкой на Акорду.

"Указом главы государства Берик Абдыгалиулы освобожден от должности акима области Ұлытау", - сообщается в официальном Telegram-канале пресс-службы президента РК.

Напомним, Берик Абдыгалиулы возглавил регион в июне 2022 года.

Он родился 18 сентября 1971 года в поселке Жезказган Карагандинской области.

В 1994 году окончил Казахский национальный университет имени Аль-Фараби по специальности "история". Кандидат политических наук. В 2017 году защитил степень MBA по специальности "региональный и муниципальный менеджмент" в Российской академии народного хозяйства и государственной службы при президенте РФ.

Карьеру начал в 1994 году и по 1997 год был научным сотрудником, заведующим отделом внутренней политики, заместителем директора Казахстанского института стратегических исследований при президенте РК (КИСИ). С 1997 по 1999 год работал в Национальном агентстве по делам печати и массовой информации РК и Министерстве культуры, информации и общественного согласия РК. С 1999 по 2001 год - заместитель заведующего Аналитического центра Совета безопасности РК. С 2001 по 2002 год - заместитель акима Темиртау Карагандинской области. С 2002 по 2005 год - директор Института национальных исследований, президент ОФ "Фонд политического образования". С 2005 по 2007 год - советник в Общенациональном союзе предпринимателей и работодателей "Атамекен", директор ТОО "Центр национального развития "Атамекен". С 2007 по 2008 год - главный инспектор, заместитель заведующего Отделом внутренней политики Администрации президента РК. С 2008 по 2010 год - директор ОФ "Фонд развития государственного языка". С 2010 по 2012 год - аким Улытауского района, аким Жезказгана Карагандинской области. В 2012 году - советник первого вице-премьера РК. С 2012 по 2013 год - аким Аркалыка Костанайской области. В 2013 году - заместитель акима Карагандинской области. В 2016-2017 годах - советник директора КИСИ при президенте РК, главный научный сотрудник, по совместительству главный научный сотрудник Военно-исторического музея Вооруженных сил РК, Министерство обороны РК. С 2017 по 2019 год - руководитель Научно-исследовательского центра "Сакральный Казахстан" Национального музея РК. С 2019 по 2021 год - аким Улытауского района Карагандинской области. С 2021 по 2022 год - депутат Мажилиса Парламента РК VII созыва. А в июне 2022 года стал акимом Улытауской области.