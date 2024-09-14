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Казахстанский боец MMA устроился на работу в МЧС

Опубликовано:

Артем Резников
Артем Резников. Фото: instagram.com/artem.rez

Казахстанский боец MMA Артем Резников устроился в МЧС - спортсмен будет работать в ДЧС Алматы. Об этом сообщила официальный представитель МЧС Динара Нургалиева, передает NUR.KZ.

Как рассказала официальный представитель ведомства на своей странице в Instagram, в ряды спасателей МЧС вступил известный казахстанский спортсмен Артем Резников.

Он - казахстанский боец смешанных единоборств ММА, выступающий в легком дивизионе под эгидой АСА (Absolute Championship Akhmat), финалист гран-при АСА в легком весе.

"Руководство МЧС традиционно уделяет большое внимание хорошей физической подготовке личного состава. В его задачи будут входить оказание методической и практической помощи, пропаганда спортивной идеологии в гарнизоне ДЧС Алматы, продвижение имиджа спасателей на международной спортивной арене", - отметила Динара Нургалиева.

Напомним, в конце июня этого года Артем Резников впервые одержал победу судейским решением после серии поражений. Суммарно за карьеру в MMA 32-летний спортсмен выиграл 25 поединков и в восьми уступил.

Позже казахстанец заявил, что последнюю победу в АСА он посвятил своей стране.

А в декабре 2023 года сообщалось, что Артем Резников сцепился с россиянином Али Баговым во время дуэли взглядов перед турниром ACA 168. Инцидент попал на видео.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/appointments/2161332-kazahstanskiy-boec-mma-ustroilsya-na-rabotu-v-mchs/

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