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Сестра Шавката Рахмонова получила должность в МЧС Казахстана

Опубликовано:

Сора Рахмонова
Сора Рахмонова. Фото: instagram/sora_rakhmonova_

Трехкратная чемпионка мира по рукопашному бою и сестра непобежденного бойца MMA Шавката Рахмонова Сора Рахмонова сообщила, что теперь работает в структуре МЧС, передает NUR.KZ.

26-летняя спортсменка сделала соответствующее заявление на своей странице в Instagram.

Рахмонова назначена на пост сотрудника Департамента по чрезвычайным ситуациям в городе Алматы при МЧС РК. Сообщается, что в ее обязанности будет входить пропаганда спортивной идеологии в структурах МЧС.

"Службам экстренной помощи всегда необходим спорт. Ради безопасности страны и спокойствия граждан сотрудники, которые круглосуточно сталкиваются с угрозами, прилагают все усилия, чтобы спасать людей. На такой трудной и ответственной должности невозможно расслабиться ни на минуту!" — сказано в заявлении.

Ранее Рахмонова имела возможность попасть в UFC, однако на данный момент детали потенциального подписания казахстанки в промоушен неизвестны. В сентябре она должна была принять участие в Претендентской серии Даны Уайта, но снялась из-за травмы.

Актуальная статистика сестры Шавката Рахмонова в ММА составляет четыре победы и одно поражение. Последний ее поединок состоялся в мае прошлого года против Валерии Карягиной, Сора нокаутировала соперницу во втором раунде.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/about-sports/2147046-sestra-shavkata-rahmonova-sora-poluchila-dolzhnost-v-mchs-kazahstana/

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