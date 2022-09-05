Ораз Таурбеков. Фото: gov.kz

Бывший глава Балхаша Ораз Таурбеков стал акимом Темиртау. Его кандидатуру согласовали с Администрацией президента РК и депутатами городского маслихата. Об этом сообщается на официальном сайте акимата Карагандинской области.

Глава региона Женис Касымбек принял участие во внеочередной сессии городского маслихата и представил кандидатуру нового акима. Депутаты одобрили единогласно.

Бывший аким Темиртау Кайрат Бегимов освобожден от занимаемой должности в связи с переходом на другую работу. Женис Касымбек поблагодарил его за проделанную работу.

"Мы вместе с вами сделали для улучшения жизни города немало. Начали строительство 7-го котла на ТЭЦ-2. Это важный проект, его реализация улучшит систему теплоснабжения жителей города. Производится капитальный ремонт третьей тепломагистрали. За два года установили около тысячи опор освещения. Благоустройством охвачены улицы города и поселок Актау. Благодарю каждого за совместную работу!" - сказал Кайрат Бегимов.

Новый градоначальник Ораз Таурбеков на государственной службе более 20 лет. Работал в органах налоговой службы, где прошел путь от инспектора до руководителя.

Возглавлял Налоговый комитет Караганды, затем был заместителем председателя Налогового комитета по Карагандинской области, руководителем в Павлодарской области, Астане.

Работал председателем правления Национальной морской судоходной компании "Казмортрансфлот" Министерства транспорта, коммуникаций и туризма РК.

Занимал руководящие должности в крупных коммерческих структурах.

Работал заместителем председателя Комитета по работе с несостоятельными должниками Министерства финансов РК. Был членом Ревизионной комиссии по Карагандинской области.

Возглавлял Управление экономики Карагандинской области.

С июля 2019 года до настоящего времени был акимом города Балхаша.

Он пообещал оправдать оказанное доверие.

"Назначение на должность акима крупного промышленного города с богатой историей и традициями - большая честь для меня. На новом месте приложу все свои знания и опыт для выполнения возложенных обязанностей", - заверил новый глава города.

Напомним, ранее стало известно, что вместо Ораза Таурбекова акимом Балхаша был назначен Кайрат Камзин.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/appointments/1986277-oraz-taurbekov-stal-akimom-temirtau/