Токаев произвел перестановки в Службе госохраны

Ансаган Балтабеков был освобожден от должности заместителя начальника Службы государственной охраны, а на его место назначен Шынгыс Жакипов, передает NUR.KZ со ссылкой на Акорду.

"Распоряжением главы государства Балтабеков Ансаган Скендерович освобожден от должности заместителя начальника Службы государственной охраны Республики Казахстан", – говорится в сообщении.

Президент назначил на этот пост Жакипова Шынгыса Лесовича.

Шынгыс Жакипов. Фото: Акорда

"Распоряжением главы государства Жакипов Шынгыс Лесович назначен заместителем начальника Службы государственной охраны Республики Казахстан", – говорится в сообщении.

Напомним, что Ансаган Балтабеков был назначен на должность заместителя начальника Службы госохраны в мае 2022 года.

Добавим, что Служба государственной охраны РК, согласно информации на сайте, – непосредственно подчиненный и подотчетный президенту страны специальный государственный орган, относящийся к силам обеспечения национальной безопасности Казахстана и осуществляющий в пределах установленной законодательством компетенции охранные мероприятия по обеспечению безопасности президента РК, других охраняемых лиц и объектов.

Служба государственной охраны осуществляет свою деятельность в соответствии с Конституцией и законами РК, актами президента и правительства, иными нормативными правовыми актами.