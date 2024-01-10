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30 лет независимости Казахстана

Токаев произвел перестановки в Службе госохраны

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Шынгыс Жакипов
Шынгыс Жакипов. Фото: Акорда

Ансаган Балтабеков был освобожден от должности заместителя начальника Службы государственной охраны, а на его место назначен Шынгыс Жакипов, передает NUR.KZ со ссылкой на Акорду.

"Распоряжением главы государства Балтабеков Ансаган Скендерович освобожден от должности заместителя начальника Службы государственной охраны Республики Казахстан", говорится в сообщении.

Президент назначил на этот пост Жакипова Шынгыса Лесовича.

Шынгыс Жакипов
Шынгыс Жакипов. Фото: Акорда

"Распоряжением главы государства Жакипов Шынгыс Лесович назначен заместителем начальника Службы государственной охраны Республики Казахстан", – говорится в сообщении.

Напомним, что Ансаган Балтабеков был назначен на должность заместителя начальника Службы госохраны в мае 2022 года.

Добавим, что Служба государственной охраны РК, согласно информации на сайте, – непосредственно подчиненный и подотчетный президенту страны специальный государственный орган, относящийся к силам обеспечения национальной безопасности Казахстана и осуществляющий в пределах установленной законодательством компетенции охранные мероприятия по обеспечению безопасности президента РК, других охраняемых лиц и объектов.

Служба государственной охраны осуществляет свою деятельность в соответствии с Конституцией и законами РК, актами президента и правительства, иными нормативными правовыми актами.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/appointments/2054854-shyngys-zhakipov-naznachen-zamestitelem-nachalnika-sluzhby-gosohrany/

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