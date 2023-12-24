Казахстанец Артем Резников устроил потасовку с соперником перед очным боем (видео)

Казахстанский боец смешанного стиля (ММА) Артем Резников сцепился с россиянином Али Баговым во время дуэли взглядов перед турниром ACA 168, передает NUR.KZ со ссылкой на пресс-службу промоушена.

Поединок спортсменов станет соглавным событием шоу, которое состоится на московской "ЦСКА Арене" 24 декабря. В преддверии боя принципиальные соперники провели дуэль взглядов и уперлись друг в друга лбами, после чего Багов оттолкнул Резникова. Развитие потасовки удалось предотвратить.

Ранее казахстанец и россиянин успешно прошли процедуру взвешивания. Их поединок состоится в лимите легкого веса и будет иметь статус 1/4 финала Гран-при промоушена.

Главным событием турнира ACA 168 станет бой россиян Устармагомеда Гаджидаудова и Альберта Туменова за пояс и выход в финал Гран-при в полусредней категории.

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