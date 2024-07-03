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"Пример Головкина все понимают": Артем Резников высказался о патриотизме казахстанских спортсменов

Опубликовано:

Казахстанский боец ММА Артем Резников
Артем Резников: Пресс-служба ACA

Казахстанский боец смешанных единоборств Артем Резников поделился эмоциями после победы на турнире АСА 177 и рассказал, кому посвятил свое успешное выступление, передает Sport Plus.

Резников рассказал, что свою последнюю победу в АСА посвятил Казахстану.

"Я здесь прожил всю жизнь, здесь вся моя родня. Я не видел их могилы, но мои прадедушка с прабабушкой тоже похоронены здесь на территории Казахстана. Сколько поколений живет здесь мой род. Если ты родился в этой стране, неважно, как дальше будет, ты должен чтить ее. Пример Гены Головкина: все же понимают, что он живет в Америке, где развит профессиональный бокс, но он всегда выступает с флагом Казахстана. Мы можем быть за границей, но мы не должны никогда предавать свою Родину!" - заявил казахстанский боец.

Напомним, Резников впервые одержал победу судейским решением после серии поражений. Суммарно за карьеру в MMA 32-летний Резников выиграл 25 поединков и в восьми уступил.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/mma/2128467-primer-golovkina-vse-zhe-ponimayut-artem-reznikov-vyskazalsya-o-patriotizme-kazahstanskih-sportsmenov/

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