"Пример Головкина все понимают": Артем Резников высказался о патриотизме казахстанских спортсменов

Казахстанский боец смешанных единоборств Артем Резников поделился эмоциями после победы на турнире АСА 177 и рассказал, кому посвятил свое успешное выступление, передает Sport Plus.

Резников рассказал, что свою последнюю победу в АСА посвятил Казахстану.

"Я здесь прожил всю жизнь, здесь вся моя родня. Я не видел их могилы, но мои прадедушка с прабабушкой тоже похоронены здесь на территории Казахстана. Сколько поколений живет здесь мой род. Если ты родился в этой стране, неважно, как дальше будет, ты должен чтить ее. Пример Гены Головкина: все же понимают, что он живет в Америке, где развит профессиональный бокс, но он всегда выступает с флагом Казахстана. Мы можем быть за границей, но мы не должны никогда предавать свою Родину!" - заявил казахстанский боец.

Напомним, Резников впервые одержал победу судейским решением после серии поражений. Суммарно за карьеру в MMA 32-летний Резников выиграл 25 поединков и в восьми уступил.

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