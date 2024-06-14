Полковника назначили начальником ДЧС ВКО

Начальником ДЧС Восточно-Казахстанской области назначен полковник Рашид Блялов. Ранее он занимал должность заместителя начальника ДЧС ЗКО, передает NUR.KZ со ссылкой на МЧС РК.

Как сообщается на официальном сайте ведомства, приказом министра по чрезвычайным ситуациям Республики Казахстан начальником Департамента по ЧС Восточно-Казахстанской области назначен полковник Рашид Блялов, который ранее занимал должность заместителя начальника ДЧС Западно-Казахстанской области.

Рашид Блялов родился в 1973 году в Западно-Казахстанской области.

В 2001 году он окончил Кокшетауский технический институт АЧС Республики Казахстан по специальности "пожарная безопасность".

В органах гражданской защиты Рашид Блялов работает с 1993 года. Он проходил службу на различных должностях. В 2012 году работал начальником Службы пожаротушения и аварийно-спасательных работ ДЧС Западно-Казахстанской области.

В 2017 году занял пост заместителя начальника ДЧС Атырауской области, а с 2021 года работал на должности заместителя начальника ДЧС Западно-Казахстанской области.

В прошлом году замглавы ДЧС ЗКО, полковник гражданской защиты Рашид Блялов возглавил группу из 23 спасателей и 8 единиц техники, которая работала на месте жесткой посадки вертолета Ми-8 "Казавиаспаса" МЧС в районе Байтерек Западно-Казахстанской области. На месте аварии погибли 4 человека, двоих госпитализировали.

А в Западно-Казахстанской области приказом министра по чрезвычайным ситуациям в феврале 2024 года временно исполняющим обязанности начальника ДЧС региона был назначен полковник Руслан Касыбаев.