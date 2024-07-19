Чиновника повысили в должности в Павлодарской области

Назначен руководитель Управления недропользования, окружающей среды и водных ресурсов Павлодарской области. Им стал Сагын Толеутаев, передает NUR.KZ со ссылкой на акимат региона.

"Распоряжением акима области Сагын Толеутаев назначен руководителем Управления недропользования, окружающей среды и водных ресурсов Павлодарской области", - сообщается в Telegram-канале пресс-службы акима региона.

Сагын Сайранович 1988 года рождения, имеет высшее образование. В 2010 году окончил Павлодарский государственный университет им. Торайгырова по специальности "экология", имеет степень магистра естественных наук.

С 2012 по 2016 годы преподавал на кафедре биологии и экологии в ПГУ им. Торайгырова.

Трудовую деятельность на государственной службе начал в 2016 году главным специалистом отдела по недропользованию Управления недропользования, окружающей среды и водных ресурсов Павлодарской области, затем с 2019 по 2021 годы был руководителем отдела по недропользованию этого же управления.

С декабря 2021 года по настоящее время занимал должность заместителя руководителя Управления недропользования, окружающей среды и водных ресурсов Павлодарской области.

Напомним, два дня назад на должность заместителя акима Павлодарской области по инвестициям и развитию бизнеса была назначена Айгерим Кабылтаева. До этого она работала руководителем Управления недропользования, окружающей среды и водных ресурсов Павлодарской области.

А начальника ДЧС региона, генерал-майора Жасулана Джумашева проводили на заслуженный отдых после 20 лет службы в органах гражданской защиты.