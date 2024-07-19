Чиновника повысили в должности в Павлодарской области
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Назначен руководитель Управления недропользования, окружающей среды и водных ресурсов Павлодарской области. Им стал Сагын Толеутаев, передает NUR.KZ со ссылкой на акимат региона.
"Распоряжением акима области Сагын Толеутаев назначен руководителем Управления недропользования, окружающей среды и водных ресурсов Павлодарской области", - сообщается в Telegram-канале пресс-службы акима региона.
Сагын Сайранович 1988 года рождения, имеет высшее образование. В 2010 году окончил Павлодарский государственный университет им. Торайгырова по специальности "экология", имеет степень магистра естественных наук.
С 2012 по 2016 годы преподавал на кафедре биологии и экологии в ПГУ им. Торайгырова.
Трудовую деятельность на государственной службе начал в 2016 году главным специалистом отдела по недропользованию Управления недропользования, окружающей среды и водных ресурсов Павлодарской области, затем с 2019 по 2021 годы был руководителем отдела по недропользованию этого же управления.
С декабря 2021 года по настоящее время занимал должность заместителя руководителя Управления недропользования, окружающей среды и водных ресурсов Павлодарской области.
Напомним, два дня назад на должность заместителя акима Павлодарской области по инвестициям и развитию бизнеса была назначена Айгерим Кабылтаева. До этого она работала руководителем Управления недропользования, окружающей среды и водных ресурсов Павлодарской области.
А начальника ДЧС региона, генерал-майора Жасулана Джумашева проводили на заслуженный отдых после 20 лет службы в органах гражданской защиты.
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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/appointments/2136915-chinovnika-povysili-v-dolzhnosti-v-pavlodarskoy-oblasti/