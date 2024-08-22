Увольнение главы филиала ФСМС через неделю после назначения объяснил Скаков

Председатель правления ФСМС на брифинге сегодня рассказал, почему уволили руководителя фонда по Жамбылской области спустя чуть более недели после назначения, передает корреспондент NUR.KZ.

Абылкаир Скаков заявил, что Сабит Куралбек – опытный руководитель, проработал в ряде регионов и филиалов.

"Была ротация, мы в целом провели большое обновление своего кадрового состава, максимально задействовали внутренний резерв фонда и порядка 15 руководителей филиалов мы ротировали, потому что длительное время находились на одних должностях, в том числе и он. Но он подал заявление по собственному желанию, и я удовлетворил и принял соответствующий приказ", – объяснил он.

Скаков назвал эту ситуацию внутренним вопросом.

"Это служебная этика, в том числе без его согласия я не могу сейчас размещать информацию, которая касается другого человека, в том числе бывшего сотрудника", – указал глава ФСМС.

Сегодня на брифинге Скаков назвал размер своей месячной зарплаты и сумму долга перед поликлиниками и больницами по линии Гарантированного объема бесплатной медицинской помощи.

В июле Высшая аудиторская палата выявила нарушения на десятки миллиардов тенге в ходе проверки системы ОСМС.

Добавим, по информации на официальном сайте, Фонд социального медицинского страхования был создан в 2016 году правительством Казахстана с целью обеспечения доступности и качества медицинской помощи для населения, а также для снижения расходов населения через обязательное социальное медицинское страхование (ОСМС).

Деятельность фонда направлена на реализацию государственной политики в области здравоохранения и улучшение системы ОСМС в стране.