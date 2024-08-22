Увольнение главы филиала ФСМС через неделю после назначения объяснил Скаков
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Председатель правления ФСМС на брифинге сегодня рассказал, почему уволили руководителя фонда по Жамбылской области спустя чуть более недели после назначения, передает корреспондент NUR.KZ.
Абылкаир Скаков заявил, что Сабит Куралбек – опытный руководитель, проработал в ряде регионов и филиалов.
"Была ротация, мы в целом провели большое обновление своего кадрового состава, максимально задействовали внутренний резерв фонда и порядка 15 руководителей филиалов мы ротировали, потому что длительное время находились на одних должностях, в том числе и он. Но он подал заявление по собственному желанию, и я удовлетворил и принял соответствующий приказ", – объяснил он.
Скаков назвал эту ситуацию внутренним вопросом.
"Это служебная этика, в том числе без его согласия я не могу сейчас размещать информацию, которая касается другого человека, в том числе бывшего сотрудника", – указал глава ФСМС.
Сегодня на брифинге Скаков назвал размер своей месячной зарплаты и сумму долга перед поликлиниками и больницами по линии Гарантированного объема бесплатной медицинской помощи.
В июле Высшая аудиторская палата выявила нарушения на десятки миллиардов тенге в ходе проверки системы ОСМС.
Добавим, по информации на официальном сайте, Фонд социального медицинского страхования был создан в 2016 году правительством Казахстана с целью обеспечения доступности и качества медицинской помощи для населения, а также для снижения расходов населения через обязательное социальное медицинское страхование (ОСМС).
Деятельность фонда направлена на реализацию государственной политики в области здравоохранения и улучшение системы ОСМС в стране.
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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/appointments/2152029-uvolnenie-glavy-filiala-fsms-po-zhambylskoy-oblasti-cherez-nedelyu-posle-naznacheniya-obyasnil-skakov/