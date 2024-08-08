Айгуль Маликова назначена заместителем акима Павлодарской области

По согласованию с Администрацией президента РК распоряжением акима Павлодарской области Асаина Байханова с 8 августа 2024 года Айгуль Маликова назначена на должность заместителя главы региона по вопросам идеологии, передает NUR.KZ со ссылкой на областной акимат.

Как сообщается в официальном Telegram-канале ведомства, Айгуль Маликова будет курировать внутреннюю политику, развитие государственного языка, вопросы религии, культуры, образования и спорта.

Она родилась в 1976 году. Имеет высшее образование по специальностям "биология и химия", "финансы", является магистром политологии.

С 1997 по 2008 годы работала учителем, заместителем директора по воспитательной работе в школах Павлодара.

Трудовую деятельность на государственной службе начала в 2008 году специалистом отдела образования Павлодара.

С 2010 по 2018 годы возглавляла школу-лицей № 20 и школу № 17 в Павлодаре.

С 2018 года работала на руководящих должностях в Профсоюзном центре Павлодарской области, ПГФ "Партия AMANAT", отдела образования и аппарата акима Павлодара.

С апреля 2023 года до настоящего назначения являлась исполнительным секретарем ПОФ ОО "Партия AMANAT".

Напомним, в июле этого года Айгерим Кабылтаева также была назначена на должность заместителя акима Павлодарской области по инвестициям и развитию бизнеса. До этого она работала руководителем Управления недропользования, окружающей среды и водных ресурсов Павлодарской области.

В том же месяца распоряжением акима региона был назначен новый руководитель управления строительства. Должность занял Аскар Ажмурат, ранее возглавлявший отдел строительства Павлодара.