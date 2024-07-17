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Айгерим Кабылтаева назначена заместителем акима Павлодарской области

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Айгерим Кабылтаева
Айгерим Кабылтаева. Фото: Валерия Бугаева/t.me/baspasozpvl

Айгерим Кабылтаева назначена на должность заместителя акима Павлодарской области по инвестициям и развитию бизнеса, передает NUR.KZ со ссылкой на акимат региона.

Как сообщается в официальном Telegram-канале ведомства, по согласованию с Администрацией президента РК распоряжением акима региона Асаина Байханова с 17 июля 2024 года Кабылтаева Айгерим Жанбыртаевна назначена на должность заместителя акима Павлодарской области по инвестициям и развитию бизнеса.

Она будет курировать работу управлений предпринимательства и индустриально-инновационного развития, сельского хозяйства, недропользования, окружающей среды и водных ресурсов, ветеринарии и земельных отношений.

Айгерим Жанбыртаевна 1984 года рождения. Имеет высшее образование по специальности "бакалавр-химик", является магистром экологии.

Трудовую деятельность начала в 2007 году ведущим специалистом Павлодарского областного управления охраны окружающей среды, после занимала руководящие должности в областном департаменте недропользования, окружающей среды и водных ресурсов.

С 2021 года до настоящего назначения работала руководителем Управления недропользования, окружающей среды и водных ресурсов Павлодарской области.

Напомним, в декабре 2022 года акимом Павлодарской области стал Асаин Байханов, который ранее возглавлял Павлодар.

Несколько дней назад также были назначены заместители начальника Департамента полиции Павлодарской области. Ими стали Каиржан Шакаргалиев и Вячеслав Ипатов.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/appointments/2135547-aygerim-kabyltaeva-naznachena-zamestitelem-akima-pavlodarskoy-oblasti/

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