Получивший совет от акима уволиться по собственному желанию чиновник назначен на новый пост

Аким Актюбинской области прилюдно предложил главе управления природных ресурсов Сабиту Дуйсекенову уйти с поста по собственному желанию. На этой неделе чиновник получил новую должность, передает "Диапазон".

Стало известно, что Сабит Дуйсекенов стал заместителем акима Кобдинского района.

Перед уходом с прежней должности на прошлой неделе чиновник подвергся резкой критике со стороны акима Актюбинской области Асхата Шахарова на аппаратном совещании.

"На субботниках постоянно сажаем деревья, где они? Ухода за ними нет, полива нет. Просто в землю втыкаем саженцы, они погибают. Одно и то же каждый год", - выразил недовольство работой Сабита Дуйсекенова глава региона.

Выяснилось, что руководитель управления природных ресурсов не выполнил также обещания по ремонту и строительству дамб.

Асхат Шахаров сказал чиновнику, что он не справляется со своими обязанностями и посоветовал ему уволиться по собственному желанию, что тот и сделал.

На этой неделе стало известно, что Сабит Дуйсекенов назначен заместителем акима Кобдинского района. В этой должности он уже работал, правда, совсем недолго - всего 1 месяц и 15 дней в 2023 году, уточнили в областном акимате. С 23 июля он вернулся на этот пост.

Сабиту Дуйсекенову 37 лет, родился он в ЗКО, закончил Западно-Казахстанский университет по специальности "финансы", потом по специальности "юриспруденция" и Южно-Казахстанский университет, магистр права.

Работать начал в 2006 году со службы в Военном институте КНБ, был начальником службы охраны заповедника "Кендерли Каясан", руководителем Западного Уральского и Актюбинского региональных филиалов "Охотзоопрома".

В 2023 году стал замакима Кобдинского района, в апреле 2023 года возглавил Управление природных ресурсов и регулирования природопользования Актюбинской области.

О своем новом назначении Сабит Дуйсекенов рассказал на личной странице в Instagram.

"На основании распоряжения акима Кобдинского района от 23 июля 2024 года № 129-р назначен на должность заместителя акима Кобдинского района", - написал чиновник.

Ранее стало известно, что заместителем акима Петропавловска по строительству и оперативным вопросам назначен Ержан Мустафин. Соответствующее распоряжение подписал глава города Серик Мухамедиев.

А в Павлодарской области Айгерим Кабылтаеву назначили на должность заместителя акима региона по инвестициям и развитию бизнеса. До этого она работала руководителем Управления недропользования, окружающей среды и водных ресурсов Павлодарской области.