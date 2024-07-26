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Назначен заместитель акима Петропавловска

Опубликовано:

Ержан Мустафин
Ержан Мустафин. Фото: instagram.com/akimdik_petropavl

Заместителем акима Петропавловска по строительству и оперативным вопросам назначен Ержан Мустафин. Соответствующее распоряжение подписал глава города Серик Мухамедиев, передает NUR.KZ со ссылкой на акимат Петропавловска.

Как сообщается на официальной странице ведомства в Instagram, Ержан Алпысбаевич родился 13 января 1984 года в селе Жаргаин Есильского района Северо-Казахстанской области.

Трудовую деятельность начал в 2007 году в органах внутренних дел Петропавловска. В разные годы работал в аппарате акима Есильского района, акимом сельского округа.

До настоящего назначения занимал пост заместителя акима Есильского района по экономическим и оперативным вопросам.

Напомним, Серик Мухамедиев был назначен акимом Петропавловска в июле 2023 года. До этого он был главой района имени Габита Мусрепова в Северо-Казахстанской области.

Как сообщается на официальном сайте, коммунальное государственное учреждение "Аппарат акима города Петропавловска" является государственным органом, осуществляющим руководство в сфере информационно-аналитического, организационно-правового и материально-технического обеспечение деятельности акима города

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/appointments/2140141-naznachen-zamestitel-akima-petropavlovska/

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