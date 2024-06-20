Экс-акима Мангистау Нурлана Ногаева назначили послом

Сегодня Касым-Жомарт Токаев провел кадровые перестановки - президент сменил послов в Туркменистане и Финляндии, передает NUR.KZ со ссылкой на Акорду.

"Указом главы государства Ногаев Нурлан Аскарович назначен чрезвычайным и полномочным послом Республики Казахстан в Туркменистане", - говорится в сообщении.

Кроме того, Аскар Тажибаев указом президента был освобожден от должности чрезвычайного и полномочного посла Республики Казахстан в Туркменистане.

Также сменился глава дипмиссии в Финляндии.

Указом главы государства Жанна Сартбаева освобождена от должности чрезвычайного и полномочного посла Республики Казахстан в Финляндской Республике. На ее место был назначен Азамат Абдраимов.

Напомним, больше месяца назад, 16 мая, президент Казахстана освободил Нурлана Ногаева от должности акима Мангистауской области. Ее он занимал с сентября 2021 года. 17 мая новым акимом Мангистауской области стал Нурдаулет Килыбай.

Также отметим, что до 7 сентября 2021 года Ногаев занимал пост министра энергетики Казахстана, затем был назначен акимом Мангистауской области. После выборов президента в декабре 2022 года Нурлан Ногаев был переназначен на должность главы региона.