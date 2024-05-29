Асхат Хасенов официально стал председателем правления "КазМунайГаз"

Асхат Хасенов назначен председателем правления национальной компании АО НК "КазМунайГаз", передает NUR.KZ со ссылкой на пресс-службу нацкомпании.

Как сообщается на официальном сайте компании, по итогам состоявшегося 28 мая годового общего собрания акционеров АО НК "КазМунайГаз" (ГОСА КМГ) Асхат Хасенов назначен председателем правления национальной компании.

Помимо правления, Асхат Хасенов избран в состав Совета директоров "КазМунайГаза".

Также решением собрания акционеров досрочно прекращены полномочия бывшего главы нацкомпании Магзума Мирзагалиева.

Асхат Хасенов начал трудовой путь в 2005 году оператором 3-го разряда цеха добычи нефти и газа АО "Тургай Петролеум" в Кызылорде.

В 2006 - 2010 годы работал в АО "Главное диспетчерское управление нефтяной и газовой промышленности": ведущим, главным специалистом, начальником отдела мониторинга разработок нефтегазовых месторождений, заместителем директора, директором департамента, вице-президентом.

В 2011 – 2019 годы продолжил карьеру в Министерстве нефти и газа РК, где возглавлял управление государственной инспекции и выдачи разрешений Комитета государственной инспекции в нефтегазовом комплексе, а затем департамент нефтехимии и технического регулирования.

С 2019 по 2022 год занимал должность заместителя председателя правления ТОО "KLPE".

В 2022 - 2024 годы — вице-министр энергетики РК. В этой должности курировал вопросы недропользования и развития нефтегазохимии, также возглавлял Центральную комиссию по разведке и разработке месторождений углеводородов.

Напомним, 15 мая стало известно, что у нацкомпании "КазМунайГаз" сменился председатель правления — Магзум Мирзагалиев освобожден от должности, а исполнение обязанностей председателя правления было временно возложено на Асхата Хасенова.

Несколькими днями ранее президент Касым-Жомарт Токаев провел встречу с исполняющим обязанности председателя правления АО НК "КазМунайГаз" Асхатом Хасеновым, где дал ряд поручений по привлечению крупных инвесторов в геологоразведку и нефтегазохимическую отрасль, а также обратил особое внимание на необходимость обеспечения бесперебойной работы казахстанских нефтеперерабатывающих заводов.

По информации на официальном сайте, АО НК "КазМунайГаз" было основано в 2002 году и представляет интересы Республики Казахстан в нефтегазовой отрасли. КМГ относится к числу крупнейших работодателей страны и обеспечивает занятость более 47 тысяч человек.