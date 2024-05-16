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Ералы Тугжанов стал советником премьер-министра

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Ералы Тугжанов
Ералы Тугжанов. Фото: facebook.com/aktobeakparat

Ералы Тугжанов был назначен советником премьер-министра Олжаса Бектенова - информацию подтвердили корреспонденту NUR.KZ в пресс-службе правительства РК.

Ранее Тугжанов занимал пост акима Актюбинской области. В сентябре 2023 года указом президента он был освобожден от этой должности.

Ералы Тугжанов родился 13 мая 1963 года в Западно-Казахстанской области. В 1988 году окончил Карагандинский государственный университет, в 1994 году - Институт государства и права Академии наук РК. Квалификация по специальности - юрист.

Трудовую деятельность начал в 1980 году рабочим Октябрьского лесничества Уральской области.

В период с 1988 по 2001 годы - преподаватель Карагандинского государственного университета, директор Института государства и права Академии наук РК, декан факультета, директор филиала Казахского государственного юридического университета.

С 2001 по 2006 годы - заместитель акима Карагандинской области.

С 2006 по 2008 годы - председатель комитета по делам религий Министерства юстиции РК.

С 2008 по 2017 годы - заместитель председателя Ассамблеи народа Казахстана, заведующий секретариатом Ассамблеи народа Казахстана Администрации президента РК, заведующий сектором отдела внутренней политики Администрации президента РК.

С 2017 по 2019 годы - аким Мангистауской области. С 2019 по 2020 годы был председателем Федерации профсоюзов.

В феврале 2020 года стал заместителем премьер-министра РК и занимал этот пост до назначения акимом Актюбинской области.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/appointments/2101997-eraly-tugzhanov-stal-sovetnikom-premer-ministra/

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