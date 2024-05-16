Токаев назначил постпреда Казахстана при ООН

Кайрат Умаров освобожден от ранее занимаемой должности и назначен постоянным представителем Казахстана при ООН, передает NUR.KZ со ссылкой на Акорду.

Как сообщает Акорда в Telegram-канале, указом главы государства Умаров Кайрат Ермекович назначен постоянным представителем Казахстана при Организации Объединенных Наций. Он освобожден от ранее занимаемой должности.

Также указом главы государства ранее занимавший этот пост Акан Рахметуллин освобожден от должности.

Кроме этого, Тимур Тлегенов назначен постоянным представителем Казахстана при Международной организации гражданской авиации.

Согласно информации на официальном сайте МИД Казахстана, Кайрат Ермекович Умаров родился 12 января 1963 года в Алматы. Образование получил в педагогическом институте иностранных языков в Алматы.

Начинал с работы преподавателя в своем же вузе. Карьеру в МИДе начал в 1992 году, когда был назначен вторым секретарем, первым секретарем, заведующим отделом Америки МИД РК. В разные годы работал на разных должностях по линии внешнеполитического ведомства.

С октября 2022 года по сегодняшний день занимал пост первого заместителя министра иностранных дел Республики Казахстан.

Тимур Калдыбаевич Тлегенов, по информации на официальном сайте КГА Министерства транспорта Казахстана, родился 20 марта 1988 года.

С октября 2009 года по октябрь 2019 года работал в Комитете гражданской авиации Министерства транспорта и коммуникаций Казахстана на должностях эксперта, главного эксперта, главного эксперта – старшего государственного авиационного инспектора управления международных отношений и авиационных перевозок.

С октября 2019 года по январь 2022 года работал в Комитете гражданской авиации Министерства индустрии и инфраструктурного развития на должности руководителя управления авиационных перевозок и регулирования международного воздушного сообщения.

Напомним, сегодня президент Касым-Жомарт Токаев произвел ряд кадровых назначений. Так, Нурлан Ногаев освобожден от должности акима Мангистауской области.

Асет Иргалиев стал постоянным представителем Казахстана при Всемирной торговой организации и международных экономических организациях.

А Акан Рахметуллин стал первым замглавы МИД.