Акан Рахметуллин стал первым замглавы МИД

Акан Рахметуллин стал первым заместителем министра иностранных дел Казахстана. Ранее он занимал пост постоянного представителя при ООН, передает NUR.KZ со ссылкой на Акорду.

"Распоряжением главы государства Рахметуллин Акан Акасович назначен первым заместителем министра иностранных дел Республики Казахстан", - говорится в Telegram-канале Акорды.

По информации на сайте ИПС "Параграф", Акан Акасович родился в 1967 году в Алматы. Окончил Алма-Атинский энергетический институт в 1991 году, в 1999 году - Дипломатическую Академию МИД РК. Трудовой путь начал в 1993 году.

С 2007 по 2011 год - советник-посланник, заместитель постпреда Казахстана при ОБСЕ в Вене.

В 2011 году был заместителем постпреда Казахстана при ООН в Нью-Йорке.

С 2015 по 2019 год - директор Департамента многостороннего сотрудничества МИД РК.

С 2019 по 2021 год - посол РК в Пакистане.

С 2021 по 2022 год - замминистра иностранных дел.

В 2022 году - первый замминистра иностранных дел.

С октября 2022 года являлся постпредом РК при ООН.

Добавим, что новым постпредом Казахстана при ООН стал Кайрат Умаров, как стало известно сегодня.