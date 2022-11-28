Асет Иргалиев вновь возглавил Агентство по стратегическому планированию и реформам

Асет Иргалиев. Фото: gov.kz

Президент Казахстана подписал указ о назначении Асета Иргалиева на пост главы Агентства по стратегическому планированию и реформам Республики Казахстан, сообщает официальный сайт Акорды.

"Назначить Иргалиева Асета Армановича председателем Агентства по стратегическому планированию и реформам Республики Казахстан", - говорится в указе президента.

На официальном сайте правительства РК сообщается, что Асет Иргалиев родился в 1986 году в Костанае.

Окончил Казахстанский институт менеджмента, экономики и прогнозирования, Международную школу бизнеса в Швеции, Университет Йорка и Университет Ноттингема.

Владеет казахским, русским, английским и немецким языками.

Трудовую деятельность начал в сентябре 2010 году региональным аналитиком экономической политики по Восточной Европе и Кавказу в экономическом департаменте Европейского банка реконструкции и развития в Лондоне.

Работал региональным аналитиком, экономистом банка, директором центра развития предпринимательства АО "Институт экономических исследований", советником премьер-министра Казахстана.

С сентября 2018 года по март 2019 года занимал должность вице-министра национальной экономики РК.

В январе 2021 года был назначен министром национальной экономики Казахстана. Министерством он руководил почти год, а 6 января 2022 года стал главой Агентства РК по стратегическому планированию и реформам.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/appointments/1999187-aset-irgaliev-vnov-vozglavil-agentstvo-po-strategicheskomu-planirovaniyu-i-reformam/