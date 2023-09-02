Назначены помощник и советник президента Казахстана

Асет Иргалиев и Ернар Баспаев. Фото: gov.kz, akorda.kz

Глава государства Касым-Жомарт Токаев назначил помощника и советника президента РК. Об этом сообщается сегодня в официальном Telegram-канале пресс-службы президента РК.

Так, Указом главы государства Иргалиев Асет Арманович назначен помощником президента Республики Казахстан по экономическим вопросам. Он освобожден от ранее занимаемой должности.

Также распоряжением главы государства Баспаев Ернар Женисович назначен советником президента Республики Казахстан.

По информации официального сайта Агентства по стратегическому планированию и реформам РК, Асет Иргалиев был председателем ведомства с января 2022 года.

Он родился 18 июня 1986 года в Костанае. Окончил Казахстанский институт менеджмента, экономики и прогнозирования, Университет Йонкопинга в Швеции. Имеет степени магистра наук в экономике и магистра философии в экономике университетов Йорка и Ноттингема.

С сентября 2010 по январь 2013 года Асет Иргалиев работал региональным аналитиком по Восточной Европе и Кавказу экономического департамента Европейского банка реконструкции и развития (ЕБРР) в Лондоне, Великобритания.

В 2013 году стал директором Центра развития предпринимательства АО "Институт экономических исследований". В данной структуре проработал вице-президентом, заместителем председателя правления, первым заместителем председателя правления до начала 2016 года.

Затем был назначен председателем правления АО "Институт экономических исследований" при МНЭ РК.

С октября 2016 года занимал должность советника председателя правления АО "НУХ "Байтерек".

В декабре 2016 года был назначен советником премьер-министра РК.

В 2017-2018 годы - заведующий Центром проектного управления Канцелярии премьер-министра РК.

С сентября 2018 по март 2019 года занимал должность вице-министра национальной экономики РК.

С марта по август 2019 года работал заместителем руководителя Канцелярии премьер-министра РК.

В 2019-2021 годах - первый вице-министр национальной экономики РК.

С января 2021 по январь 2022 года - министр национальной экономики РК.

Ернар Баспаев ранее был заместителем руководителя Администрации президента.

Он родился в 1979 году. Окончил Казахскую государственную юридическую академию, Атырауский государственный университет имени Х. Досмухамедова, Российскую академию народного хозяйства и государственной службы. По специальности "юрист", "бакалавр экономики и бизнеса", "магистр делового администрирования".

Трудовую деятельность начал в 2001 году ведущим специалистом Комитета по авторским правам Министерства юстиции РК.

В разные годы работал заместителем начальника Управления по организации работы по регистрации населения Комитета регистрационной службы Минюста, начальником Управления Комитета по судебному администрированию при Верховном суде, заместителем заведующего Отделом аппарата Верховного суда.

Возглавлял Департамента юстиции по Атырауской области, аппарат акима Атырауской области.

В 2019-2022 годы работал государственным инспектором Администрации президента, занимал должность помощника президента - заведующего отделом по контролю за рассмотрением обращений АП.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/appointments/2034982-naznacheny-pomoschnik-i-sovetnik-prezidenta-kazahstana/