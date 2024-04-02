Назначен новый глава аэропорта Астаны

Председателем правления столичного аэропорта стал Юсуф Альджавдер. Его предшественника Ергазы Жолдасова освободили от занимаемой должности, передает NUR.KZ со ссылкой на КГА.

"Председателем правления АО "Международный аэропорт Нурсултан Назарбаев" по согласованию с Аппаратом правительства РК назначен Юсуф Рашед Мохаммед Альджавдер", – говорится в Telegram-канале КГА.

Его предшественник Ергазы Жолдасов, занимавший данный пост с мая прошлого года, освобожден от должности.

По информации Комитета, Юсуф Альджавдер имеет опыт работы более 25-ти лет в авиационной отрасли. Работал на различных должностях, в том числе на руководящих постах в авиакомпаниях Emirates, British Airways, в международных аэропортах Дубая и Абу-Даби.

Отмечается, что в ноябре 2023 года аэропорт Астаны был передан в доверительное управление компании Terminals Holding (ОАЭ). С 1 мая этого года инвестор за счет частных инвестиций планирует приступить к капитальному ремонту взлетно-посадочной полосы, которая не проходила модернизацию более 20-ти лет.

Напомним, с 1 мая и до окончания ремонта, в период с 22:00 до 06:00 аэродром аэропорта Астаны будет закрыт для приема и выпуска воздушных судов. Ежедневно в воздушной гавани обслуживаются более 200 рейсов. Из них ночных рейсов около 100. Данные рейсы будут перенесены на дневное время суток.