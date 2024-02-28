Вице-министр здравоохранения Бейбут Есенбаев покинул свою должность

Бейбут Есенбаев покинул пост вице-министра здравоохранения. Должность он занимал с лета 2022 года, передает NUR.KZ со ссылкой на пресс-службу правительства Казахстана.

"Постановлением правительства Республики Казахстан Есенбаев Бейбут Салымович освобожден от должности вице-министра здравоохранения согласно поданному заявлению", – говорится на официальном сайте правительства.

По информации на официальном сайте Минздрава, Бейбут Салымович родился 9 октября 1985 года.

В 2008 году окончил Карагандинский государственный технический университет по специальности "Мехатроника и робототехника", в 2012 году – Карагандинский экономический университет Казпотребсоюза по специальности "Экономика".

В 2019 году получил степень магистра здравоохранения в Казахстанском медицинском университете "ВШОЗ".

С 2009 по 2017 год занимал должности эксперта, главного эксперта, руководителя управления информационных технологий в Министерстве здравоохранения.

В 2017-2022 годы возглавлял департамент развития электронного здравоохранения Министерства здравоохранения.

7 июля 2022 года его назначили на должность вице-министра здравоохранения.