Вице-министр здравоохранения Бейбут Есенбаев покинул свою должность
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Бейбут Есенбаев покинул пост вице-министра здравоохранения. Должность он занимал с лета 2022 года, передает NUR.KZ со ссылкой на пресс-службу правительства Казахстана.
"Постановлением правительства Республики Казахстан Есенбаев Бейбут Салымович освобожден от должности вице-министра здравоохранения согласно поданному заявлению", – говорится на официальном сайте правительства.
По информации на официальном сайте Минздрава, Бейбут Салымович родился 9 октября 1985 года.
В 2008 году окончил Карагандинский государственный технический университет по специальности "Мехатроника и робототехника", в 2012 году – Карагандинский экономический университет Казпотребсоюза по специальности "Экономика".
В 2019 году получил степень магистра здравоохранения в Казахстанском медицинском университете "ВШОЗ".
С 2009 по 2017 год занимал должности эксперта, главного эксперта, руководителя управления информационных технологий в Министерстве здравоохранения.
В 2017-2022 годы возглавлял департамент развития электронного здравоохранения Министерства здравоохранения.
7 июля 2022 года его назначили на должность вице-министра здравоохранения.
Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/appointments/2063422-vitse-ministr-zdravoohraneniya-beybut-esenbaev-pokinul-svoyu-dolzhnost/