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Почему посторонние могут просматривать медкарты казахстанцев в Damumed, спросили МЗ

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Девушка сидит за компьютером
Девушка за компьютером. Иллюстративное фото: pexels.com

На брифинге правительства главу Минздрава спросили, почему медданные казахстанцев в системе Damumed кроме врачей могут открыть любые другие сотрудники медорганизаций, передает корреспондент NUR.KZ.

Министра здравоохранения Ажар Гиният сегодня спросили, является ли такой расширенный доступ к медицинским данным казахстанцев нарушением врачебной тайны – в пример журналисты привели случай, когда доступ к медкартам имел работавший в медорганизации инженер.

"Вы правы, это нарушение персональных данных, и только могут заходить участковые врачи и медсестры, которые имеют доступ – у них есть логин и пароль по участкам, по прикрепленному населению. Если нет логина и пароля, и доступа нет к данным пациента, это считается, действительно, вторжением в информационную систему.

По поводу главного инженера – вы дайте информацию, нужно будет выяснить: бывает, айтишники заходят и помогают им, так как в информационной системе могут быть разные вопросы с системой, где-то неполадки. Надо будет выяснить. Система Damumed прошла по данным МЦРИАП аттестацию на информбезопасность, не доверять мы не можем, она прошла аттестацию и сертификацию", – ответила Гиният.

По информации на официальном сайте, Damumed – комплексная медицинская информационная система, интегрированная с порталами Министерства здравоохранения.

С помощью данной информсистемы казахстанцам доступны полный функционал регистратуры, личный кабинет врача поликлиники, флюоротека, личный кабинет пациента и другие инструменты.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2054588-pochemu-postoronnie-mogut-prosmatrivat-medkarty-kazahstantsev-v-damumed-sprosili-mz/

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