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Нурсултан Байтилесов стал депутатом мажилиса

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Нурсултан Байтилесов
Нурсултан Байтилесов. Фото: пресс-служба партии Amanat

Новым депутатом мажилиса парламента Казахстана от партии Amanat стал Нурсултан Байтилесов. Постановление о регистрации Байтилесова размещено на сайте ЦИК РК, передает NUR.KZ.

Согласно постановления, вакантный мандат депутата мажилиса парламента Республики Казахстан передан члену общественного объединения партия Amanat Байтилесову Нурсултану Толеновичу.

, как сообщается на сайте ИПС "Параграф", родился в 1991 году в Южно-Казахстанская области, в городе Жетысай.

Окончил гуманитарно-юридический колледж Казахского гуманитарно-юридического университета, Южно-Казахстанский государственный университет имени М.Ауезова, региональный социально-инновационный университет в Шымкенте и социально-инновационный университет.

В разные годы работал ведущим специалистом Алматинского районного суда Астаны, специалистом-секретарем судебного заседания Алматинского районного суда Астаны, судебным приставом отдела кадровой работы ГУ "Канцелярия Атырауского областного суда", главным специалистом организационно-аналитического отдела канцелярии Атырауского областного суда.

Последняя должность - первый заместитель руководителя ГУ "Судебная администрация Республики Казахстан".

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/appointments/2064448-nursultan-baytilesov-stal-deputatom-mazhilisa/

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