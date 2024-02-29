Боксер Василий Левит возглавил управление физической культуры и спорта Астаны

Призер Олимпийских игр Василий Левит назначен руководителем управления физической культуры и спорта столицы, передает NUR.KZ со ссылкой на акимат Астаны.

Отмечается, что Василий Левит родился в 1988 году в Костанайской области.

Заслуженный мастер спорта РК, участник двух Олимпийских игр, серебряный призер Олимпийских игр 2016 года, двукратный бронзовый призер чемпионата мира, первый в истории Казахстана трехкратный чемпион Азии, двукратный призер чемпионата Азии, многократный победитель международных и национальных соревнований по боксу.

С 2022 года работал руководителем управления физической подготовки персонала в Агентстве по противодействию коррупции.

Напомним, что в 2016 году Левит завоевал серебряную медаль на ОИ - финальное выступление завершилось скандалом. Многие не согласились с судейским решением. По поединку Левита и Тищенко, а также по ряду других, было назначено расследование о махинациях и коррупции в судействе.

На ОИ-2020 Левит проиграл в 1/8 финала. Во втором раунде казахстанский боксер пропустил серию мощных ударов от испанца Эммануэля Рейеса Пла и рухнул на канвас. Левит попытался встать и продолжить бой, но судья остановил поединок.