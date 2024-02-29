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Боксер Василий Левит возглавил управление физической культуры и спорта Астаны

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Василий Левит
Василий Левит. Фото: акимат Астаны

Призер Олимпийских игр Василий Левит назначен руководителем управления физической культуры и спорта столицы, передает NUR.KZ со ссылкой на акимат Астаны.

Отмечается, что Василий Левит родился в 1988 году в Костанайской области.

Заслуженный мастер спорта РК, участник двух Олимпийских игр, серебряный призер Олимпийских игр 2016 года, двукратный бронзовый призер чемпионата мира, первый в истории Казахстана трехкратный чемпион Азии, двукратный призер чемпионата Азии, многократный победитель международных и национальных соревнований по боксу.

С 2022 года работал руководителем управления физической подготовки персонала в Агентстве по противодействию коррупции.

Напомним, что в 2016 году Левит завоевал серебряную медаль на ОИ - финальное выступление завершилось скандалом. Многие не согласились с судейским решением. По поединку Левита и Тищенко, а также по ряду других, было назначено расследование о махинациях и коррупции в судействе.

На ОИ-2020 Левит проиграл в 1/8 финала. Во втором раунде казахстанский боксер пропустил серию мощных ударов от испанца Эммануэля Рейеса Пла и рухнул на канвас. Левит попытался встать и продолжить бой, но судья остановил поединок.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/appointments/2063730-bokser-vasiliy-levit-vozglavil-upravlenie-fizicheskoy-kultury-i-sporta-astany/

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