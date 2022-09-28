Боксер Василий Левит получил должность в Антикоре

Василий Левит. Фото: instagram.com/vassiliy_levit

Казахстанский боксер Василий Левит назначен руководителем управления физической подготовки персонала Агентства по противодействию коррупции. Об этом сообщает официальный Telegram-канал Антикоррупционной службы.

В Антикоре отметили, что перед боксером стоит задача по повышению уровня физической подготовки сотрудников агентства, а также популяризации службы в правоохранительных органах.

Василий Левит родился в 1988 году в Костанайской области. Имеет высшее образование.

Левит является заслуженным мастером спорта РК, серебряным призером Олимпиады-2016, двукратным бронзовым призером чемпионата мира, первым в истории Казахстана трехкратным чемпионом Азии, многократным победителем и призером международных и национальных турниров по боксу.

За вклад в развитие страны награжден орденом "Барыс" II степени.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/appointments/1989973-bokser-vasiliy-levit-poluchil-dolzhnost-v-antikore/