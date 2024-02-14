В родном поселке Скриптонита, который недавно переименовали, выбрали акима

В родном поселке рэпера Скриптонита выбрали нового акима - по итогам выборов главой поселка Атамекен избрана Дюсембекова Мунира Сапарбековна, передает NUR.KZ со ссылкой на акимат Павлодара.

Мунира Сапарбековна 1976 года рождения, имеет два высших образования.

В 2002 году окончила Павлодарский университет по специальности "Казахский язык и литература в школах с неказахским языком обучения", в 2014 году Центрально-Казахстанскую Академию по специальности "Юриспруденция".

Трудовую деятельность начала в 1995 году с должности учителя начальных классов. Работала заместителем директора средней школы поселка Ленинский.

С 2011 года по февраль 2024 года занимала должность заместителя акима поселка Ленинский.

Стаж государственной службы составляет более 12 лет.

Отметим, что минувшим летом павлодарские депутаты по итогам городской сессии маслихата одобрили переименование поселка Ленинский.

В январе поселок Ленинский в Павлодарской области был официально переименован в Атамекен.