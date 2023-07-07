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30 лет независимости Казахстана

Родной поселок Скриптонита переименуют

Опубликовано:

Сельские дома
Поселок. Иллюстративное фото: pixabay.com

Павлодарские депутаты по итогам городской сессии маслихата одобрили переименование поселка Ленинский. Теперь он будет называться Атамекен, сообщает телеканал ERTIS.

В ходе сессии маслихата был рассмотрен ряд вопросов, в том числе переименования более 60 улиц сел Мойылды, Павлодарское, поселка Ленинский и Кенжекольского сельского округа.

В той же повестке был и вопрос переименования самого поселка Ленинский.

Жители поселка предлагали несколько вариантов названия, в том числе Казангап би. Однако большинство людей, присутствовавших на собрании местного сообщества, а именно 49 человек, отдали голос за название Атамекен.

Единогласно за последнее проголосовали и депутаты.

"На основании протокола собрания местного сообщества от 29 апреля 2023 года в ономастическую областную комиссию направлено на рассмотрение предложение по переименованию поселка Ленинский города Павлодара в поселок Атамекен города Павлодара", – сообщила руководитель отдела культуры и развития языков Айгуль Нургамисова.

Как пишет издание "Павлодар Онлайн", поселок был основан в 1914 году в урочище Бидаик как административный аул под номером 7. В 1965 году его стали именовать Ленинским.

Поселок, как пишет портал "Биограф", является родным для рэпера Скриптонита.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2027808-rodnoy-poselok-skriptonita-pereimenuyut/

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