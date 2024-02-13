Руководителей ДП Алматы освободили от занимаемых должностей после выявления фактов хищения оружия

Ряд руководителей департамента полиции Алматы и его служб освободили от занимаемых должностей после выявления фактов хищения оружия, передает NUR.KZ со ссылкой на новостной Telegram-канал МВД РК.

По итогам служебной проверки по фактам хищения оружия, изъятого по уголовным делам 2023 года, в соответствии с рекомендацией дисциплинарной комиссии приказом министра внутренних дел освобождены от занимаемых должностей ряд руководителей департамента полиции города Алматы и его служб.

Кроме того, освобождены также ряд ответственных сотрудников городского департамента.