Политика и экономика

Версия сайта

ru kz

Рекомендации

Все новости
Финансы
Семья
Политика
Мир
Шоубиз
Общество
Спецпроекты

Актуальное

Фото
Видео

Все категории

ВСЕ НОВОСТИ
БІРГЕМІЗ
Дом
Досуг
Еда
Жаңа Қазақстан
Здоровье
Истории
Как работает NUR
Калейдоскоп
Новости мира
Общество
Политика и экономика
Происшествия
Семья
Спорт
Технологии
Финансы
Шоу-бизнес
Эзотерика
30 лет независимости Казахстана

Руководителей ДП Алматы освободили от занимаемых должностей после выявления фактов хищения оружия

Опубликовано:

Полицейский в форме
Полицейский. Иллюстративное фото: NUR.KZ / Владимир Третьяков

Ряд руководителей департамента полиции Алматы и его служб освободили от занимаемых должностей после выявления фактов хищения оружия, передает NUR.KZ со ссылкой на новостной Telegram-канал МВД РК.

По итогам служебной проверки по фактам хищения оружия, изъятого по уголовным делам 2023 года, в соответствии с рекомендацией дисциплинарной комиссии приказом министра внутренних дел освобождены от занимаемых должностей ряд руководителей департамента полиции города Алматы и его служб.

Кроме того, освобождены также ряд ответственных сотрудников городского департамента.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/appointments/2060803-ryad-rukovoditeley-politsii-uvolili-posle-hischeniya-oruzhiya-v-politsii-almaty/

pixel

Мы используем файлы cookie

Они помогают настраивать сайт под вас: предлагать интересные статьи и показывать полезную рекламу. Принципы работы этих файлов описаны в нашей политике конфиденциальности.