Что известно о новом начальнике службы охраны президента Казахстана Романе Тореханове

Вчера Касым-Жомарт Токаев назначил нового начальника службы охраны президента. Пост занял 42-летний Роман Тореханов. Что известно о Романе Тореханове, читайте в материале NUR.KZ.

Как сообщили в Акорде, полковник службы государственной охраны Казахстана Тореханов Роман Алмаханович родился 17 февраля 1982 года в Туркестане.

В 1998 году экстерном окончил школу гимназию в Туркестане. В 1999 году поступил на юридический факультет Международного Казахско-Турецкого университета имени Х.А. Ясави, который окончил в 2002 году по специальности "правоведение". В 2004 году окончил магистратуру вышеназванного учебного заведения по специальности "юриспруденция".

В период обучения в университете окончил военную кафедру.

С октября 2003 года по декабрь 2005 года работал тренером школы Олимпийского резерва в Туркестане.

С декабря 2005 года по настоящее время проходил службу на различных офицерских и руководящих должностях в службе государственной охраны Республики Казахстан. Последняя занимаемая должность - заместитель начальника службы охраны президента.

С 2006 года женат, воспитывает троих детей.

Как отмечается, он достиг высоких результатов в области спорта, является мастером спорта международного класса по самбо, чемпионом Азии по самбо, призером чемпионата мира по самбо.

Является мастером спорта международного класса по борьбе Қазақ күресі. Кроме того:

Мастер спорта по дзюдо (2004 г.).

Мастер спорта по рукопашному бою (2008 г.).

Мастер спорта по Служебному многоборью "Телохранитель" (2009 г.).

Мастер спорта международного класса по бразильскому джиу-джитсу(2016 г.).

Двукратный чемпион мира по джиу-джитсу в весе 94 кг и абсолютной категории.

Мастер спорта международного класса по борьбе Грэпплинг (трехкратный чемпион мира в 2017 году, дважды - в 2023 году).

Мастер спорта по практической стрельбе из карабина, пистолета, пистолета-пулемета (семикратный чемпион Республики Казахстан, призер международных турниров, 2015-2017 годы).

Напомним, вчера, 10 февраля, Роман Тореханов возглавил службу охраны президента Казахстана. Соответствующее распоряжение подписал глава государства Касым-Жомарт Токаев.

До Тореханова службу охраны президента возглавлял Чингис Аринов, который 6 февраля указом президента был назначен министром по чрезвычайным ситуациям.