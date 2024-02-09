Аскар Жакенов назначен первым замруководителя Аппарата правительства

Аскара Жакенова назначили первым заместителем руководителя Аппарата правительства. Ранее он был заведующим секретариатом руководителя Администрации президента РК, передает NUR.KZ со ссылкой на кабмин.

"Постановлением правительства Республики Казахстан Жакенов Аскар Серикжанович назначен первым заместителем руководителя Аппарата правительства", – говорится в сообщении.

Аскар Жакенов родился в 1975 году в Караганде. Он окончил Карагандинский государственный технический университет и университет "Кайнар".

С 1998 по 1999 год работал юрисконсультом, ведущим специалистом по внешнеэкономическим связям, таможенному делу и банку в АОЗТ "Каргормаш-ИТЭКС".

С 1999 по 2002 год – ведущий специалист, главный специалист, начальник отдела Министерства юстиции РК.

С 2002 по 2003 год – заместитель начальника управления Министерства юстиции РК.

С 2003 по 2004 год – начальник управления Министерства юстиции РК.

С 2004 по 2012 год – заместитель заведующего юридическим отделом канцелярии премьер-министра РК.

С 2012 по 2013 год – заместитель заведующего отделом законодательства, обороны и правопорядка канцелярии премьер-министра РК, заместитель заведующего юридическим отделом канцелярии премьер-министра РК.

С 2013 по 2019 год – заведующий отделом контроля и документационного обеспечения канцелярии премьер-министра РК.

С 2019 по 2023 год – заместитель руководителя канцелярии премьер-министра РК, заместитель руководителя Аппарата правительства РК.

С 2023 по 2024 год – заведующий секретариатом руководителя Администрации президента РК.

Напомним, 5 февраля правительство Казахстана ушло в отставку.

На следующий день был назначен новый премьер-министр – пост главы кабмина занял Олжас Бектенов.

Кроме того, президент назначил новых министров. В новом правительстве Казахстана из 26-ти человек 21 перешли из "старого состава" кабмина. Среди "новеньких" в кабмине: премьер-министр и 4 министра.