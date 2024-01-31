Бывший вице-министр культуры получил новую должность

Арман Жудебаев, ранее покинувший пост вице-министра культуры и информации, стал ректором КазНАИ им.Темирбека Жургенова, передает NUR.KZ со ссылкой на сайт учебного заведения.

"Ректором Казахской Национальной академии искусств имени Темирбека Жургенова назначен заслуженный деятель Казахстана Жудебаев Арман Адильханович.

Коллективу Академии представил руководитель аппарата Министерства культуры и информации Республики Казахстан Ербол Аликулов", - говорится в сообщении.

Накануне мы сообщали о том, что Арман Жудебаев освобожден от должности вице-министра культуры и информации в связи с переходом на другую работу.

Добавим, что по информации на сайте ИПС "Параграф", Арман Жудебаев родился 17 сентября 1986 года в городе Капшагай Алматинской области.

Трудовой путь:

С 2007 по 2009 год - артист Казахского государственного академического оркестра народных инструментов имени Курмангазы;

С 2009 по 2013 год - преподаватель, руководитель, главный дирижер студенческого оркестра национальных инструментов Казахская Национальная консерватория имени Курмангазы;

С 2013 по 2018 год - главный дирижер Казахского Государственного академического оркестра народных инструментов имени Курмангазы;

С 2017 по 2018 год - художественный руководитель и главный дирижер Атырауского областного Казахского академического оркестра народных инструментов имени Дины Нурпеисовой;

С 2018 по 2023 год - ректор Казахской национальной консерватории имени Курмангазы.

В мае 2023 года Арман Жудебаев был назначен на должность председателя Комитета культуры Министерства культуры и спорта РК.

В июле 2023 года Арман Жудебаев был назначен на должность вице-министра культуры и информации.