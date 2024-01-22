Назначен заместитель акима Қонаева

Распоряжением главы города Қонаева Жансултан Оналбаев назначен на должность заместителя акима. Ранее он работал заместителем главы Турксибского района Алматы, передает NUR.KZ со ссылкой на акимат Қонаева.

По информации официальной страницы ведомства в Instagram, Жансултан Оналбаев родился 22 мая 1978 года в Алматинской области.

Образование – высшее, в 2002 году окончил Казахстанско-Российский международный университет по специальности "эксперт-инженер по таможенному делу", в 2010 году - Казахский национальный педагогический университет им. Абая по специальности "государственное и местное управление".

Трудовую деятельность начал специалистом управления таможенного контроля Актау. В разные годы работал руководителем отдела развития предпринимательства и промышленности Алмалинского района Алматы, заместителем акима Алатауского района Алматы.

С 2019 по 2020 годы был заместителем акима Турксибского района Алматы.

По информации официального сайта акимата Қонаева, акимом города является Нурлан Куматаев.

Қонаев (бывший Капшагай) - город областного подчинения в Алматинской области Казахстана. Дата образования в 1970 году.

Аппарат акима осуществляет руководство и контроль, организационное, правовое, информационно-аналитическое, консультативное и материально-техническое обеспечение деятельности акимата и акима города.