Назначен заместитель акима Кызылорды

Сегодня на заседании актива под председательством акима Кызылорды Серика Кожаниязова был представлен новый заместитель главы города Айдос Кентугаев, передает NUR.KZ со ссылкой на акимат Кызылорды.

"Айдос Зейнуллаевич - архитектор высокого класса, внесший вклад в архитектурное развитие Алматы и Туркестанf. Имеет большой опыт работы в области градостроительства и архитектуры. Уверен, что как руководитель будет рационально координировать свою работу", - сказал аким города.

Айдос Кентугаев родился в 1986 году в Кызылординской области. Образование - высшее. Окончил Казахскую головную архитектурно-строительную академию по специальности "архитектор", Центрально-Азиатский университет по специальности "юрист", а также получил специальность "промышленное и гражданское строительство".

Также окончил магистратуру по специальности "архитектор" в Казахской головной архитектурно-строительной академии и учился в Казахском национальном аграрном университете по специальности "землеустройство".

Трудовую деятельность начал в 2006 году архитектором 1 степени ТОО "Проектный Центр".

Также был ведущим архитектором учреждения "Градостроительный кадастр Алматы", занимал руководящие должности в частных организациях, занимающихся строительством и архитектурой, работал заместителем директора научно-исследовательского института "АлматыБасЖоспар".

До настоящего времени был главным архитектором Туркестана - руководителем городского отдела архитектуры и градостроительства.

Айдос Кентугаев будет курировать сферы строительства, архитектуры и градостроительства, сельского хозяйства и земельных отношений.

Напомним, акима Кызылорды назначили 10 января этого года. Им стал Серик Кожаниязов. Он родился в 1965 году в Кызылорде. В 2007-2008 годах уже был акимом этого города. Также работал вице-министром экологии, геологии и природных ресурсов. А до того, как стать главой Кызылорды, был первым заместителем акима Кызылординской области.

А 15 января у главы региона появился новый заместитель. Им стал Бахыт Жаханов, который до этого занимал пост государственного инспектора в Администрации президента РК.