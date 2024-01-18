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Назначен заместитель акима Кызылорды

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Айдос Кентугаев
Айдос Кентугаев. Фото: instagram.com/qyzylorda_qalasy_akimdigi

Сегодня на заседании актива под председательством акима Кызылорды Серика Кожаниязова был представлен новый заместитель главы города Айдос Кентугаев, передает NUR.KZ со ссылкой на акимат Кызылорды.

"Айдос Зейнуллаевич - архитектор высокого класса, внесший вклад в архитектурное развитие Алматы и Туркестанf. Имеет большой опыт работы в области градостроительства и архитектуры. Уверен, что как руководитель будет рационально координировать свою работу", - сказал аким города.

Айдос Кентугаев родился в 1986 году в Кызылординской области. Образование - высшее. Окончил Казахскую головную архитектурно-строительную академию по специальности "архитектор", Центрально-Азиатский университет по специальности "юрист", а также получил специальность "промышленное и гражданское строительство".

Также окончил магистратуру по специальности "архитектор" в Казахской головной архитектурно-строительной академии и учился в Казахском национальном аграрном университете по специальности "землеустройство".

Трудовую деятельность начал в 2006 году архитектором 1 степени ТОО "Проектный Центр".

Также был ведущим архитектором учреждения "Градостроительный кадастр Алматы", занимал руководящие должности в частных организациях, занимающихся строительством и архитектурой, работал заместителем директора научно-исследовательского института "АлматыБасЖоспар".

До настоящего времени был главным архитектором Туркестана - руководителем городского отдела архитектуры и градостроительства.

Айдос Кентугаев будет курировать сферы строительства, архитектуры и градостроительства, сельского хозяйства и земельных отношений.

Напомним, акима Кызылорды назначили 10 января этого года. Им стал Серик Кожаниязов. Он родился в 1965 году в Кызылорде. В 2007-2008 годах уже был акимом этого города. Также работал вице-министром экологии, геологии и природных ресурсов. А до того, как стать главой Кызылорды, был первым заместителем акима Кызылординской области.

А 15 января у главы региона появился новый заместитель. Им стал Бахыт Жаханов, который до этого занимал пост государственного инспектора в Администрации президента РК.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/appointments/2056240-byvshiy-glavnyy-arhitektor-turkestana-poluchil-dolzhnost-v-akimate-kyzylordy/

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