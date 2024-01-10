Серик Кожаниязов назначен акимом Кызылорды

Серика Кожаниязова назначили акимом Кызылорды. До этого он занимал должность первого заместителя главы Кызылординской области, передает NUR.KZ со ссылкой на областной акимат.

"Кожаниязов Серик Салаватович назначен акимом Кызылорды", – говорится в сообщении в официальном Instagram-профиле областного акимата.

По информации на официальном сайте акимата Кызылординской области, Серик Кожаниязов родился в 1965 году в Кызылорде.

В 1989 году окончил Кузбасский политехнический институт в России по специальности "Инженер-механик", в 2002 году – Кызылординский филиал Евразийского государственного университета им. Л. Гумилева по специальности "Экономист-финансист".

Трудовую деятельность начал в 1989 году инженером-технологом, мастером участка механико-ремонтного завода в Кызылорде.

С 2001 по 2007 год работал завотделом формирования рыночной инфраструктуры аппарата акима Кызылординской области, директором департамента предпринимательства и промышленности области.

С 2007 по 2008 год – аким Кызылорды.

С 2008 по 2014 год занимал должности главного инспектора отдела организационной работы и регионального развития Канцелярии премьер-министра, заместителя заведующего этим отделом, заведующего отделом регионального развития Канцелярии премьер-министра.

С 2014 по 2019 год – замакима Кызылординской области, спецпредставитель президента на комплексе "Байконур".

С 2019 по 2022 год – вице-министр экологии, геологии и природных ресурсов.

C 24 июня 2022 года – первый заместитель акима Кызылординской области.