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Назначен заместитель акима Кызылординской области

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Бахыт Жаханов
Бахыт Жаханов. Фото: facebook.com/qyzylorda.press

Сегодня на заседании актива под председательством акима Кызылординской области Нурлыбека Налибаева был представлен вновь назначенный заместитель главы региона Бахыт Жаханов, передает NUR.KZ со ссылкой на областной акимат.

По согласованию с Администрацией президента РК и распоряжением акима Кызылоринской области Бахыт Жаханов назначен на должность заместителя главы региона.

Нурлыбек Налибаев пожелал успехов своему заместителю.

"Бахыт Дюсенович - высококвалифицированный специалист, знакомый с социально-экономической ситуацией региона, прошедший все этапы государственной службы и имеющий большой опыт работы на управленческих должностях. Ранее успешно работал на должностях руководителя управления, акима района, заместителя акима области.

На новой должности будет курировать сферы сельского хозяйства и земельных отношений, природных ресурсов и регулирования природопользования, ветеринарии, строительства и архитектуры, энергетики и жилищно-коммунального хозяйства, мобилизационной подготовки, территориальной обороны и Жанакорганский, Шиелийский районы. Уверен, что он будет выполнять свою работу на высоком уровне", - отметил аким Кызылординской области.

Бахыт Жаханов родился в 1974 году в Кызылорде. Окончил Кызылординский политехнический институт по специальности "экономист-менеджер".

Трудовую деятельность начал в 1999 году ведущим специалистом областного департамента сельского хозяйства, в разные годы работал на различных должностях в этом департаменте.

В 2002-2008 годах трудился в областных управлениях образования и экономики на должностях руководителя отдела, главного инспектора аппарата акима региона, заместителя руководителя областного департамента природных ресурсов и регулирования природопользования.

В 2008-2022 годах - аким Казалинского района, дважды работал руководителем областного управления сельского хозяйства и заместителем акима Кызылординской области.

С апреля 2022 года по настоящее время занимал пост государственного инспектора в Администрации президента РК.

Напомним, в апреле 2022 года акимом Кызылординской области стал Нурлыбек Налибаев. До этого он был заведующим отделом регионального развития Канцелярии премьер-министра РК.

Как отмечается на официальном сайте акимата региона, Кызылординская область расположена на юге Казахстана. Граничит на севере с областью Ұлытау, на северо-западе - с Актюбинской областью, на юго-западе и юге - с Узбекистаном, на востоке - с Туркестанской областью.

Область была образована 15 января 1938 года. Административный центр - город Кызылорда.

Государственное учреждение "Аппарат акима Кызылординской области" является государственным органом Республики Казахстан, осуществляющим информационно-аналитическое, организационно-правовое и материально-техническое обеспечение деятельности акимата и акима региона.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/appointments/2055527-naznachen-zamestitel-akima-kyzylordinskoy-oblasti/

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