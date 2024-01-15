Назначен заместитель акима Кызылординской области

Сегодня на заседании актива под председательством акима Кызылординской области Нурлыбека Налибаева был представлен вновь назначенный заместитель главы региона Бахыт Жаханов, передает NUR.KZ со ссылкой на областной акимат.

По согласованию с Администрацией президента РК и распоряжением акима Кызылоринской области Бахыт Жаханов назначен на должность заместителя главы региона.

Нурлыбек Налибаев пожелал успехов своему заместителю.

"Бахыт Дюсенович - высококвалифицированный специалист, знакомый с социально-экономической ситуацией региона, прошедший все этапы государственной службы и имеющий большой опыт работы на управленческих должностях. Ранее успешно работал на должностях руководителя управления, акима района, заместителя акима области.

На новой должности будет курировать сферы сельского хозяйства и земельных отношений, природных ресурсов и регулирования природопользования, ветеринарии, строительства и архитектуры, энергетики и жилищно-коммунального хозяйства, мобилизационной подготовки, территориальной обороны и Жанакорганский, Шиелийский районы. Уверен, что он будет выполнять свою работу на высоком уровне", - отметил аким Кызылординской области.

Бахыт Жаханов родился в 1974 году в Кызылорде. Окончил Кызылординский политехнический институт по специальности "экономист-менеджер".

Трудовую деятельность начал в 1999 году ведущим специалистом областного департамента сельского хозяйства, в разные годы работал на различных должностях в этом департаменте.

В 2002-2008 годах трудился в областных управлениях образования и экономики на должностях руководителя отдела, главного инспектора аппарата акима региона, заместителя руководителя областного департамента природных ресурсов и регулирования природопользования.

В 2008-2022 годах - аким Казалинского района, дважды работал руководителем областного управления сельского хозяйства и заместителем акима Кызылординской области.

С апреля 2022 года по настоящее время занимал пост государственного инспектора в Администрации президента РК.

Напомним, в апреле 2022 года акимом Кызылординской области стал Нурлыбек Налибаев. До этого он был заведующим отделом регионального развития Канцелярии премьер-министра РК.

Как отмечается на официальном сайте акимата региона, Кызылординская область расположена на юге Казахстана. Граничит на севере с областью Ұлытау, на северо-западе - с Актюбинской областью, на юго-западе и юге - с Узбекистаном, на востоке - с Туркестанской областью.

Область была образована 15 января 1938 года. Административный центр - город Кызылорда.

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