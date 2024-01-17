Начальников полиции назначили в Акмолинской области

Начальников четырех районных отделов полиции назначили в Акмолинской области. Должности заняли опытные сотрудники ведомства, передает NUR.KZ со ссылкой на ДП региона.

Как сообщает пресс-служба ведомства, приказом министра внутренних дел на должности четырех районных отделов полиции назначены новые руководители.

17 января в рамках рабочей поездки вновь назначенных начальников личному составу подразделений представил глава ДП Акмолинской области Нурсултан Мукашев.

Так, отдел полиции Бурабайского района возглавил полковник Арман Билялов, ранее работавший начальником отдела полиции Атбасарского района.

Канат Камиев, руководивший отделом полиции Бурабайского района, назначен начальником отдела полиции Буландынского района.

На должность начальника ОП Атбасарского района назначен полковник полиции Рустам Маташев, ранее занимавший пост начальника управления криминальной полиции.

Отдел полиции Есильского района возглавил полковник Айбек Балгожин.

Напомним, в октябре прошлого года приказом министра внутренних дел на должность начальника Департамента полиции Акмолинской области был назначен полковник Нурсултан Мукашев. Ранее он работал заместителем начальника ДП региона.

После чего в ноябре были назначены новые начальники полиции Степногорска, Косшы и Шортандинского района. Первый отдел возглавил Талгат Саканов, второй - Азамат Аушакимов, а третий - Ерлан Уразбаев.