Назначены начальники полиции в двух городах Казахстана

Ряд кадровых перестановок произошел в ДП Акмолинской области. Так, назначены новые начальники полиции Степногорска, Косшы и Шортандинского района, передает NUR.KZ со ссылкой на ДП региона.

Как рассказали в пресс-службе ведомства, 27 ноября приказом министра внутренних дел назначены ряд руководителей городских и районных управлений и отделов полиции ДП Акмолинской области.

Полковник полиции Талгат Саканов стал начальником управления полиции Степногорска, ранее он возглавлял отдел полиции Косшы.

Талгат Саканов родился 25 марта 1973 года в селе Егиндыколь Акмолинской области. Службу в органах внутренних дел начал в 1996 году сотрудником ОГСК по Краснознаменскому (ныне Егиндыкольскому) району Акмолинской области.

В том же году стал младшим оперуполномоченным. Затем работал на различных оперативных должностях, потом был заместителем начальника отдела полиции Целиноградского района, возглавлял отделы полиции Егиндыкольского и Астраханского районов.

В 2021 году после открытия отдела полиции Косшы с учетом большого опыта и профессиональных знаний Саканов был назначен руководителем данного подразделения.

На должность начальника отдела полиции Косшы назначен полковник полиции Азамат Аушакимов.

Он службу в органах внутренних дел начал курсантом Карагандинской высшей школы МВД РК.

После получения профильного образования был назначен оперуполномоченным, а затем следователем Щучинского ГОВД УВД Кокшетауской области.

В разное время работал следователем, старшим следователем, заместителем начальника Астраханского РОВД по следствию, заместителем начальника управления дознания и следственного управления, начальником управления дознания, возглавлял отдел полиции Целиноградского района.

Последняя занимаемая должность - начальник отдела полиции Шортандинского района.

Теперь же этот отдел возглавил полковник полиции Ерлан Уразбаев.

Ерлан Уразбаев. Фото: ДП Акмолинской области

Он родился 22 августа 1979 года в Акмолинской области. После окончания Карагандинской высшей школы МВД РК в 2000 году начал службу с должности участкового инспектора ОАП Нуринского района Карагандинской области.

В разное время работал в оперативных и следственных подразделениях, возглавлял отдел внутренних дел Приозерска ДВД Карагандинской области, Кировский отдел полиции УВД Караганды, отдел полиции Нуринского района.

Последняя занимаемая должность - начальник Управления миграционной службы ДП Карагандинской области.

Напомним, в начале октября 2023 года по согласованию с Администрацией президента приказом министра внутренних дел начальником ДП Акмолинской области назначен полковник полиции Нурсултан Мукашев. До этого он работал заместителем начальника ДП Акмолинской области.