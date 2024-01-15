Айбат Ильясов покинул пост вице-министра просвещения

Айбат Ильясов был освобожден от должности вице-министра просвещения, передает NUR.KZ со ссылкой на официальный Telegram-канал правительства РК.

Указывается, что пост он покинул в связи с переходом на другую работу.

Согласно официальному сайту премьер-министра РК, Айбат Ильясов родился в 1982 году. Имеет высшее образование по специальности "Вычислительная техника и программное обеспечение".

С 2006 по 2007 годы работал старшим инженером-электроником, главным специалистом в АО "Национальные информационные технологии".

С 2008 по 2009 годы являлся главным специалистом РГП "Центр технического сопровождения и анализа в области телекоммуникаций".

С 2009 по 2012 годы - главный консультант, заведующий сектором в департаменте по обеспечению деятельности судов при Верховном суде, главный эксперт, и.о. начальника управления информатизации и защиты информационных ресурсов в министерстве юстиции.

С марта 2013 года до февраля 2022 года работал руководителем управления информатизации и защиты информационных ресурсов, директором департамента цифровизации и автоматизации государственных услуг министерства юстиции РК.

В феврале 2022 года назначен вице-министром образования и науки Казахстана. В августе того же года, после реорганизации МОН РК, его назначили вице-министром просвещения.