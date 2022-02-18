Айбат Ильясов назначен вице-министром образования и науки Казахстана

Айбат Ильясов. Фото: primeminister.kz

Постановлением правительства Республики Казахстан Ильясов Айбат Болатович назначен на должность вице-министра образования и науки, сообщает официальный сайт премьер-министра РК.

Айбат Ильясов родился в 1982 году. Имеет высшее образование по специальности "Вычислительная техника и программное обеспечение".

С 2006 по 2007 год работал старшим инженером-электроником, главным специалистом в АО "Национальные информационные технологии".

С 2008 по 2009 год являлся главным специалистом РГП "Центр технического сопровождения и анализа в области телекоммуникаций".

С 2009 по 2012 год – главный консультант, заведующий сектором в Департаменте по обеспечению деятельности судов при Верховном суде, главный эксперт, и.о. начальника управления информатизации и защиты информационных ресурсов в Министерстве юстиции.

С марта 2013 года до февраля 2022 года работал руководителем управления информатизации и защиты информационных ресурсов, директором департамента цифровизации и автоматизации государственных услуг Министерства юстиции РК.

Также сегодня сообщалось, что на должность директора Архива президента РК была назначена Алия Мустафина.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/appointments/1956773-aybat-ilyasov-naznachen-vitse-ministrom-obrazovaniya-i-nauki-kazahstana/