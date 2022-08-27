Назначены вице-министры просвещения Казахстана

Айбат Ильясов. Фото: primeminister.kz

Постановлением правительства Республики Казахстан Ильясов Айбат Болатович назначен на должность вице-министра просвещения РК, сообщается в официальном Telegram-канале ведомства.

Айбат Болатович родился в 1982 году. Окончил вуз по специальности "Вычислительная техника и программное обеспечение".

Свой трудовой путь начал в АО "Национальные информационные технологии" в 2006 году.

С 2008 по 2009 году был главным специалистом РГП "Центр технического сопровождения и анализа в области телекоммуникаций"

В течение трех лет работал в департаменте по обеспечению деятельности судов при Верховном Суде

Также занимал руководящие должности в управлении информатизации и защиты информационных ресурсов в министерстве юстиции.

С 2013 по 2022 год был руководителем управления информатизации и защиты информационных ресурсов, директором департамента цифровизации и автоматизации государственных услуг министерства юстиции РК.

До последнего назначения занимал пост вице-министра образования и науки РК.

Кроме того, постановлением правительства Казахстана Бейсембаев Гани Бектаевич назначен вице-министром просвещения РК.

Гани Бейсембаев.Фото: primeminister.kz

Гани Бейсембаев родился в 1969 году в Кызылординской области. Окончил Алматинский государственный университет им. Абая.

Трудовую деятельность начал в 1986 году в должности заведующего автоклубом отдела культуры района Шиели.

В свое время был учителем и директором школы.

Также Бейсембаев в 2000-2001 годах руководил отделом образования Капшагая.

За годы работы был директором Международного центра дополнительного образования, директором Технико-экономического колледжа Алматинского технологического университета, гендиректором международного центра образования.

Возглавлял Республиканский научно-практический центр "Учебник" МОН РК.

В 2020-2022 годах - президент Национальной академии образования им. Ы. Алтынсарина МОН РК.

До последнего назначения являлся вице-министром образования и науки РК.

Напомним, что сегодня также Шолпан Каринова назначена первым вице-министром просвещения Казахстана .

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/appointments/1985226-aybat-ilyasov-stal-vitse-ministrom-prosvescheniya-kazahstana/