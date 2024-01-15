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Султан Камалетдинов стал первым замминистра обороны Казахстана

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Султан Камалетдинов
Султан Камалетдинов. Фото: facebook.com/ortcomkz

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев назначил Султана Камалетдинова первым заместителем министра обороны РК, передает NUR.KZ со ссылкой на Акорду.

"Распоряжением главы государства Камалетдинов Султан Буркутбаевич назначен первым заместителем министра обороны Республики Казахстан – начальником Генерального штаба Вооруженных Сил Республики Казахстан, он освобожден от ранее занимаемой должности", – говорится в сообщении.

По данным с официального сайта МО РК, Султан Камалетдинов родился 12 февраля 1965 года в селе Зеленга Астраханской области.

В 1986 году окончил Ташкентское высшее танковое командное училище, в 1997 году – Военную академию бронетанковых войск, а в 2010 году – Военную академию Генерального штаба ВС РФ.

В разные годы в числе прочего занимал должности:

  • старшего офицера Департамента оперативного планирования Комитета начальников штабов Министерства обороны РК;
  • заместителя начальника штаба Управления командующего войсками РгК "Восток";
  • заместителя командующего войсками регионального командования (по боевой подготовке) – начальника управления боевой подготовки Управления командующего войсками РгК "Юг";
  • командующего войсками РгК "Астана";
  • начальника главного штаба – первого заместителя главнокомандующего Сухопутными войсками Вооруженных сил РК;
  • начальника Национального университета обороны имени Первого Президента Республики Казахстан – Елбасы (ныне – Национальный университет обороны).

В ноябре 2021 года был назначен заместителем министра обороны Республики Казахстан.

Тем временем Марат Хусаинов распоряжением Касым-Жомарта Токаева был освобожден от должности первого замминистра обороны РК – начальника Генерального штаба ВС РК.

Эту должность он занимал с сентября 2021 года.

Марат Хусаинов
Марат Хусаинов. Фото: пресс-служба Министерства обороны РК

Также Акорда сообщила, что распоряжением президента Русланбек Бекжигитов освобождается от должности заведующего Отделом военной безопасности и обороны Совета безопасности Республики Казахстан.

На этой должности он находился с мая 2022 года.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/appointments/2055441-sultan-kamaletdinov-naznachen-pervym-zamministra-oborony/

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