Султан Камалетдинов стал первым замминистра обороны Казахстана

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев назначил Султана Камалетдинова первым заместителем министра обороны РК, передает NUR.KZ со ссылкой на Акорду.

"Распоряжением главы государства Камалетдинов Султан Буркутбаевич назначен первым заместителем министра обороны Республики Казахстан – начальником Генерального штаба Вооруженных Сил Республики Казахстан, он освобожден от ранее занимаемой должности", – говорится в сообщении.

По данным с официального сайта МО РК, Султан Камалетдинов родился 12 февраля 1965 года в селе Зеленга Астраханской области.

В 1986 году окончил Ташкентское высшее танковое командное училище, в 1997 году – Военную академию бронетанковых войск, а в 2010 году – Военную академию Генерального штаба ВС РФ.

В разные годы в числе прочего занимал должности:

старшего офицера Департамента оперативного планирования Комитета начальников штабов Министерства обороны РК;

заместителя начальника штаба Управления командующего войсками РгК "Восток";

заместителя командующего войсками регионального командования (по боевой подготовке) – начальника управления боевой подготовки Управления командующего войсками РгК "Юг";

командующего войсками РгК "Астана";

начальника главного штаба – первого заместителя главнокомандующего Сухопутными войсками Вооруженных сил РК;

начальника Национального университета обороны имени Первого Президента Республики Казахстан – Елбасы (ныне – Национальный университет обороны).

В ноябре 2021 года был назначен заместителем министра обороны Республики Казахстан.

Тем временем Марат Хусаинов распоряжением Касым-Жомарта Токаева был освобожден от должности первого замминистра обороны РК – начальника Генерального штаба ВС РК.

Эту должность он занимал с сентября 2021 года.

Марат Хусаинов. Фото: пресс-служба Министерства обороны РК

Также Акорда сообщила, что распоряжением президента Русланбек Бекжигитов освобождается от должности заведующего Отделом военной безопасности и обороны Совета безопасности Республики Казахстан.

На этой должности он находился с мая 2022 года.