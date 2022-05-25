Токаев провел кадровые перестановки в Совете безопасности
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Сегодня, 25 мая, президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев издал распоряжения о проведении кадровых перестановок в Совете безопасности страны. Об этом сообщается на официальном сайте Акорды.
"Распоряжением главы государства Есенеев Каиргельды Кайратович освобожден от должности заведующего отделом военной безопасности и обороны Совета безопасности Республики Казахстан", – сказано в сообщении Акорды.
Каиргельды Есенеев родился 7 августа 1968 года в Щучинском районе Акмолинской области. Женат, воспитывает двух дочерей.
В 1990 году окончил Высшее Военно-морское училище подводного плавания имени Ленинского Комсомола. В 2014 году окончил Национальный университет обороны США.
В 2003-2006 годах – офицер связи в Центре координации партнерства при Штабе верховного главнокомандования ВС НАТО по операциям;
В 2006-2010 годах – военный представитель Министерства обороны РК при штаб-квартире НАТО;
В 2014-2017 годах – начальник главного штаба – первый заместитель главнокомандующего Военно-морскими силами ВС РК;
В 2019-2020 годах – заместитель начальника Национального университета обороны имени Первого Президента РК – Елбасы;
С февраля 2020 года и до распоряжения Токаева был завотделом военной безопасности и обороны Совбеза РК.
На место Есенеева был назначен Русланбек Бекжигитов.
"Распоряжением главы государства Бекжигитов Русланбек Кенесбекович назначен заведующим Отделом военной безопасности и обороны Совета Безопасности Республики Казахстан", – говорится в сообщении Акорды.
Русланбек Бекжигитов родился 13 января 1971 года в КазССР. Владеет казахским и русским языками.
В 1989 году окончил Военную школу им. Бауыржана Момышулы. В 1994 году окончил Военную инженерно-космическую академию им. Можайского. В 2002 году окончил Академию юриспруденции – Высшую школу права "Әділет".
С 1994 по 1999 год служил на различных должностях в воинских частях Военно-воздушных сил и в центральном аппарате Министерства обороны Республики Казахстан;
С 1999 по 2002 год – ответственный работник в структурных подразделениях Канцелярии премьер-министра Республики Казахстан, курировавших вопросы обороны и правопорядка;
С 2002 по июнь 2015 года – сотрудник аппарата Совета безопасности Республики Казахстан;
С июня 2015 по март 2021 года – заведующий отделом общих вопросов безопасности Совета безопасности Республики Казахстан.
Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/appointments/1971018-ruslanbek-bekzhigitov-naznachen-zavotdelom-voennoy-bezopasnosti-i-oborony-sovbeza/