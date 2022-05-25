Токаев провел кадровые перестановки в Совете безопасности

Каиргельды Есенеев. Фото: Акорда

Сегодня, 25 мая, президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев издал распоряжения о проведении кадровых перестановок в Совете безопасности страны. Об этом сообщается на официальном сайте Акорды.

"Распоряжением главы государства Есенеев Каиргельды Кайратович освобожден от должности заведующего отделом военной безопасности и обороны Совета безопасности Республики Казахстан", – сказано в сообщении Акорды.

Каиргельды Есенеев родился 7 августа 1968 года в Щучинском районе Акмолинской области. Женат, воспитывает двух дочерей.

В 1990 году окончил Высшее Военно-морское училище подводного плавания имени Ленинского Комсомола. В 2014 году окончил Национальный университет обороны США.

В 2003-2006 годах – офицер связи в Центре координации партнерства при Штабе верховного главнокомандования ВС НАТО по операциям;

В 2006-2010 годах – военный представитель Министерства обороны РК при штаб-квартире НАТО;

В 2014-2017 годах – начальник главного штаба – первый заместитель главнокомандующего Военно-морскими силами ВС РК;

В 2019-2020 годах – заместитель начальника Национального университета обороны имени Первого Президента РК – Елбасы;

С февраля 2020 года и до распоряжения Токаева был завотделом военной безопасности и обороны Совбеза РК.

На место Есенеева был назначен Русланбек Бекжигитов.

"Распоряжением главы государства Бекжигитов Русланбек Кенесбекович назначен заведующим Отделом военной безопасности и обороны Совета Безопасности Республики Казахстан", – говорится в сообщении Акорды.

Русланбек Бекжигитов родился 13 января 1971 года в КазССР. Владеет казахским и русским языками.

В 1989 году окончил Военную школу им. Бауыржана Момышулы. В 1994 году окончил Военную инженерно-космическую академию им. Можайского. В 2002 году окончил Академию юриспруденции – Высшую школу права "Әділет".

С 1994 по 1999 год служил на различных должностях в воинских частях Военно-воздушных сил и в центральном аппарате Министерства обороны Республики Казахстан;

С 1999 по 2002 год – ответственный работник в структурных подразделениях Канцелярии премьер-министра Республики Казахстан, курировавших вопросы обороны и правопорядка;

С 2002 по июнь 2015 года – сотрудник аппарата Совета безопасности Республики Казахстан;

С июня 2015 по март 2021 года – заведующий отделом общих вопросов безопасности Совета безопасности Республики Казахстан.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/appointments/1971018-ruslanbek-bekzhigitov-naznachen-zavotdelom-voennoy-bezopasnosti-i-oborony-sovbeza/