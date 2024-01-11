Асхат Оразбай получил новую должность

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев назначил Асхата Оразбая главой Исполнительного комитета Международного Фонда спасения Арала, передает NUR.KZ со ссылкой на Акорду.

"Решением президента Международного Фонда спасения Арала, президента Республики Казахстан Касым-Жомарта Токаева Оразбай Асхат Тутхишбаевич назначен председателем Исполнительного комитета Международного фонда спасения Арала", – говорится в сообщении.

Ранее его освободили от должности посла в Иране.

Напомним, что с 2024 года Казахстан возглавил Международный фонд спасения Арала. Председательство нашей страны в организации продлится три года. На этот же срок президентом фонда избран Касым-Жомарт Токаев.

По данным с официального сайта Межгосударственной водохозяйственной комиссии Центральной Азии, Международный фонд спасения Арала (МФСА) создан решением глав государств Центральной Азии 4 января 1993 года с целью разработки и финансирования экологических и научно-практических проектов и программ, направленных на экологическое оздоровление районов, подвергшихся влиянию Аральской катастрофы, и решение социально-экономических проблем региона.

Учредителями фонда являются Республика Казахстан, Кыргызская Республика, Республика Таджикистан, Туркменистан и Республика Узбекистан.

Что происходит с Аральским морем?

За последние полвека объем Аральского моря уменьшился почти в 10 раз, и море разделилось на несколько условно самостоятельных водоемов. Об этом сообщается на официальном сайте Исполнительной дирекции Международного фонда спасения Арала в РК.

При использовании современных технологий дистанционного зондирования Земли в 2021 году можно было наблюдать такие водные объекты как:

Северное Аральское море объемом около 20 кубических километров;

Западное Аральское море объемом 42,5 кубических километров;

озеро Тущибас объемом 1,7 кубических километров.

В силу глобальных климатических явлений, влиянием засушливого и маловодного периода наблюдается дальнейшая регрессия водных объектов Аральского моря, которое определяет увеличение концентрации мелкодисперсной соли при соле-пылевых бурях.

По данным специалистов, ежегодно с высохшего дна Аральского моря ветрами поднимается до 80 млн. тонн ядовитых солей.

"Согласно прогнозам, если существующая тенденция засоления водных объектов и почв продолжится, то большая часть сельскохозяйственных земель в бассейне реки Сырдарья (вероятно и в бассейне реки Амударья ситуация схожа) станет непригодной для орошаемого земледелия в течение нескольких десятилетий.

Уровень солевого загрязнения рек будет непригодным и для питьевого водоснабжения. Данный вид загрязнения рек может нанести непоправимый ущерб экологическому и социально-экономическому развитию Кызылординской области", – отмечали эксперты.